https://ria.ru/20220915/germaniya-1816964785.html

"Маленькие дети". Немцы жестко ответили на требование Украины

"Маленькие дети". Немцы жестко ответили на требование Украины - РИА Новости, 15.09.2022

"Маленькие дети". Немцы жестко ответили на требование Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали Киев за призывы к Берлину поставить танки. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:08

2022-09-15T13:08

2022-09-15T14:16

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали Киев за призывы к Берлину поставить танки. "Я бы предпочел, чтобы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах, а не постоянно выдвигала требования к Германии", — написал один из комментаторов."Мне надоели призывы Украины, наша страна разваливается", — поддержал другой."Позор для нас и нашей страны", — заявил третий."И снова требует Украина. Это как маленькие дети... Я хочу... Я хочу... Я хочу", — добавил еще один пользователь. "Шольц прав, что не поставляет Украине танки", — заключили читатели. На этой неделе канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без союзников. Речь шла, в частности, о поставках танков Leopard 2. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Берлин за такую позицию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, мид украины, россия