https://ria.ru/20220915/gazoprovod-1817134263.html

"Сила Сибири — 2" может стать заменой "Северного потока — 2", заявил Новак

"Сила Сибири — 2" может стать заменой "Северного потока — 2", заявил Новак - РИА Новости, 15.09.2022

"Сила Сибири — 2" может стать заменой "Северного потока — 2", заявил Новак

Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2", заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:45

2022-09-15T22:45

2022-09-15T23:19

экономика

александр новак

анналена бербок

россия

китай

германия

газпром

мид германии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2", заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"."Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.Ранее в четверг Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".

https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html

https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

россия

китай

германия

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экономика, александр новак, анналена бербок, россия, китай, германия, газпром, мид германии, сила сибири (газопровод), северный поток — 2