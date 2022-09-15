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Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022
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Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ
Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022
Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ
Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:36
2022-09-15T21:36
экономика
цены на нефть
роберт хабек
германия
европа
лейпциг
uniper
газпром
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники."Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны", - пишет Блумберг.По данным агентства, прекращение поставок газа по "Северному потоку" приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать "голубое топливо" у других поставщиков по повышенной цене. Блумберг отмечает, что Uniper теряет до 100 миллионов евро в день, а VNG ожидает убытков в 1 миллиард евро в этом году."Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем", - цитирует Блумберг министра экономики ФРГ Роберта Хабека.Ранее немецкие компании обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.Securing Energy for Europe - переименованная структура "Газпрома" Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
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экономика, цены на нефть, роберт хабек, германия, европа, лейпциг, uniper, газпром, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Роберт Хабек, Германия, Европа, Лейпциг, Uniper, Газпром, Северный поток
21:36 15.09.2022
 
Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ

Bloomberg: Германия ведет переговоры о национализации трех крупных газовых компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны", - пишет Блумберг.
По данным агентства, прекращение поставок газа по "Северному потоку" приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать "голубое топливо" у других поставщиков по повышенной цене. Блумберг отмечает, что Uniper теряет до 100 миллионов евро в день, а VNG ожидает убытков в 1 миллиард евро в этом году.
"Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем", - цитирует Блумберг министра экономики ФРГ Роберта Хабека.
Ранее немецкие компании обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe - переименованная структура "Газпрома" Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.

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