https://ria.ru/20220915/gaz-1817128147.html

Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ

Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

Германия ведет переговоры о национализации трех газовых компаний, пишут СМИ

Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T21:36

2022-09-15T21:36

2022-09-15T21:36

экономика

цены на нефть

роберт хабек

германия

европа

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uniper

газпром

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники."Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны", - пишет Блумберг.По данным агентства, прекращение поставок газа по "Северному потоку" приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать "голубое топливо" у других поставщиков по повышенной цене. Блумберг отмечает, что Uniper теряет до 100 миллионов евро в день, а VNG ожидает убытков в 1 миллиард евро в этом году."Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем", - цитирует Блумберг министра экономики ФРГ Роберта Хабека.Ранее немецкие компании обращались к правительству ФРГ за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.Securing Energy for Europe - переименованная структура "Газпрома" Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.

https://ria.ru/20220915/telefon-1817037181.html

https://ria.ru/20220915/khaos-1816881617.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html

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экономика, цены на нефть, роберт хабек, германия, европа, лейпциг, uniper, газпром, северный поток