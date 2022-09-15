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Молдавия рассчитывает закупать газ путем прямых переговоров на рынках - РИА Новости, 16.09.2022
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Молдавия рассчитывает закупать газ путем прямых переговоров на рынках
Молдавия рассчитывает закупать газ путем прямых переговоров на рынках - РИА Новости, 16.09.2022
Молдавия рассчитывает закупать газ путем прямых переговоров на рынках
Госпредприятие Energocom сможет закупать природный газ путем прямых переговоров, сообщила пресс-служба правительства Молдавии. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T21:27
2022-09-16T08:49
экономика
молдавия
жкх
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Госпредприятие Energocom сможет закупать природный газ путем прямых переговоров, сообщила пресс-служба правительства Молдавии."В условиях высокой волатильности региональных рынков природного газа АО Energocom сможет продавать и покупать природный газ путем прямых переговоров или через товарные биржи на рынках стран, входящих в Энергетическое сообщество, по самым выгодным ценам", — сказано в сообщении на сайте кабмина.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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экономика, молдавия, жкх, газпром, молдовагаз, в мире
Экономика, Молдавия, ЖКХ, Газпром, Молдовагаз, В мире
21:27 15.09.2022 (обновлено: 08:49 16.09.2022)
 
Молдавия рассчитывает закупать газ путем прямых переговоров на рынках

Молдавское госпредприятие Energocom планирует закупать газ путем прямых переговоров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. Госпредприятие Energocom сможет закупать природный газ путем прямых переговоров, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.
"В условиях высокой волатильности региональных рынков природного газа АО Energocom сможет продавать и покупать природный газ путем прямых переговоров или через товарные биржи на рынках стран, входящих в Энергетическое сообщество, по самым выгодным ценам", — сказано в сообщении на сайте кабмина.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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