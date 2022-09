https://ria.ru/20220915/evtanaziya-1816873464.html

В США сравнили Европу с убивающим самого себя больным

В США сравнили Европу с убивающим самого себя больным - РИА Новости, 15.09.2022

В США сравнили Европу с убивающим самого себя больным

Европа похожа на "больного, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения", пишет The American Conservative в свете энергетического кризиса,... РИА Новости, 15.09.2022

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Европа похожа на "больного, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения", пишет The American Conservative в свете энергетического кризиса, разразившегося в Старом свете.Издание напоминает заявление руководителя одной из крупнейших в Европе компаний газоснабжения Gasag Георга Фридрихса, что жители Германии смогут пережить зиму, начав ходить по лестнице пешком."Молодежь и физически крепкие люди могут пережить зиму, надев по два свитера и начав ходить по лестнице пешком", - сказал он в июле, выразив мнение, что температура в домах должна быть не выше 18 градусов Цельсия.Глава сетевой компании Wiesbaden Netz, которая снабжает электричеством 170 тысяч потребителей, Петер Лаутц, в свою очередь предупредил, что Германия может столкнуться с отключениями электроэнергии и крахом электросетей из-за электронагревателей.Текущий энергетический кризис, пишет The American Conservative, может привести не только к серьезным проблемам в немецкой промышленности, но и к масштабной социальной напряженности. Согласно последним данным, гражданин Германии вынужден платить за коммунальные услуги 3 240 евро. Это почти в три раза больше, чем год назад. Но уже скоро немцев ждет новое повышение цен. С октября расходы на коммунальные услуги у немцев могут вырасти на тысячу евро.Но глобалистской элите на это наплевать, резюмирует The American Conservative.Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked заявил, что одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. "Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

