Рейтинг@Mail.ru
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/evrosoyuz-1816916494.html
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:52
2022-09-15T10:52
в мире
мария захарова
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Маркус Эдерер, который ранее возглавлял представительство Евросоюза в России, покинул свой пост в начале сентября и уехал из РФ. Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Мария Захарова, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
10:52 15.09.2022
 
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию

Представитель МИД Захарова сообщила о прибытии в Москву нового постпреда ЕС вместо Эдерера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Маркус Эдерер, который ранее возглавлял представительство Евросоюза в России, покинул свой пост в начале сентября и уехал из РФ. Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
"У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 22:10
Отношения с ЕС никогда не вернутся к докризисному состоянию, считает Чижов
 
В миреМария ЗахароваРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала