https://ria.ru/20220915/evrosoyuz-1816916494.html

Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию

Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию - РИА Новости, 15.09.2022

Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию

Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:52

2022-09-15T10:52

2022-09-15T10:52

в мире

мария захарова

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Маркус Эдерер, который ранее возглавлял представительство Евросоюза в России, покинул свой пост в начале сентября и уехал из РФ. Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии