https://ria.ru/20220915/evrosoyuz-1816916494.html
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:52
2022-09-15T10:52
2022-09-15T10:52
в мире
мария захарова
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Маркус Эдерер, который ранее возглавлял представительство Евросоюза в России, покинул свой пост в начале сентября и уехал из РФ. Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."У нас же есть постпредство ЕС, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Мария Захарова, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию
Представитель МИД Захарова сообщила о прибытии в Москву нового постпреда ЕС вместо Эдерера