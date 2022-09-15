14:59 15.09.2022 (обновлено: 15:01 15.09.2022)
Эстония готовится к размещению дивизии НАТО
Президент Эстонии Алар Карис: страна готовится к размещению дивизии НАТО
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил в четверг, что страна готовится к размещению дивизии НАТО, на подготовку военной инфраструктуры выделены необходимые средства, сообщила канцелярия главы государства.
По данным канцелярии, президент Карис встретился в четверг с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, стороны обсудили подготовку Эстонии к размещению дивизии НАТО, события на Украине и расширение альянса.
"Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель – создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны", – приводит слова Кариса его канцелярия.
По словам президента, для республики важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта. "Это означает, что для этого должны быть запланированы действия конкретных подразделений", - добавил Карис.
Говоря о событиях на Украине, президент отметил, что НАТО по-прежнему имеет решающее значение для европейской безопасности. "Я уверен, что Москву сдержит только военное превосходство Запада. То, что российские войска не добились своих целей на Украине, не означает, что российская военная угроза исчезла, и поэтому мы не должны терять бдительность", - подчеркнул он.