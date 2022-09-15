https://ria.ru/20220915/estoniya-1817004409.html

Эстония готовится к размещению дивизии НАТО

Эстония готовится к размещению дивизии НАТО - РИА Новости, 15.09.2022

Эстония готовится к размещению дивизии НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил в четверг, что страна готовится к размещению дивизии НАТО, на подготовку военной инфраструктуры выделены необходимые... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:59

2022-09-15T14:59

2022-09-15T15:01

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алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил в четверг, что страна готовится к размещению дивизии НАТО, на подготовку военной инфраструктуры выделены необходимые средства, сообщила канцелярия главы государства.По данным канцелярии, президент Карис встретился в четверг с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, стороны обсудили подготовку Эстонии к размещению дивизии НАТО, события на Украине и расширение альянса."Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель – создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны", – приводит слова Кариса его канцелярия.По словам президента, для республики важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта. "Это означает, что для этого должны быть запланированы действия конкретных подразделений", - добавил Карис.Говоря о событиях на Украине, президент отметил, что НАТО по-прежнему имеет решающее значение для европейской безопасности. "Я уверен, что Москву сдержит только военное превосходство Запада. То, что российские войска не добились своих целей на Украине, не означает, что российская военная угроза исчезла, и поэтому мы не должны терять бдительность", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1816931302.html

https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html

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