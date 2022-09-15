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В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна

В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна - РИА Новости, 15.09.2022

В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна

Часть митингующих в Ереване отделилась от остальных участников акции у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:36

2022-09-15T22:36

2022-09-15T22:39

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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Часть митингующих в Ереване отделилась от остальных участников акции у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пришла к офису второго президента Роберта Кочаряна, передает Sputnik Армения.Отмечается, что прибывшие к офису призвали Кочаряна возглавить оппозиционное движение.Ранее такой призыв озвучила одна из активисток, сидя в полицейской машине. После ее призыва часть демонстрантов решила направиться к офису Кочаряна.Остальные участники акции остались у ворот Национального Собрания. Другая группа, возглавляемая общественным деятелем Карин Тоноян, разошлась после того, как было объявлено о планах протестной акции на пятницу.По данным агентства, позднее к собравшимся вышел его сын экс-президента Левон Кочарян. Он сообщил, что в пятницу утром объявит, где и в каком формате пройдет встреча Роберта Кочаряна с гражданами.В среду прошла акция протеста, участники которой требовали от депутатов запустить процесс импичмента премьера. Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Протестующие в среду перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Митинг проходил и у здания правительства. Участники акции утверждали, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.

https://ria.ru/20220915/pelosi-1817116518.html

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в мире, роберт кочарян, никол пашинян, ереван, армения, азербайджан, sputnik армения