https://ria.ru/20220915/erevan-1817133401.html
В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна
В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна - РИА Новости, 15.09.2022
В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна
Часть митингующих в Ереване отделилась от остальных участников акции у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T22:36
2022-09-15T22:36
2022-09-15T22:39
в мире
роберт кочарян
никол пашинян
ереван
армения
азербайджан
sputnik армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752965940_0:401:2926:2047_1920x0_80_0_0_357502e7f8565c92e869ccd3f1ad42a1.jpg
ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Часть митингующих в Ереване отделилась от остальных участников акции у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пришла к офису второго президента Роберта Кочаряна, передает Sputnik Армения.Отмечается, что прибывшие к офису призвали Кочаряна возглавить оппозиционное движение.Ранее такой призыв озвучила одна из активисток, сидя в полицейской машине. После ее призыва часть демонстрантов решила направиться к офису Кочаряна.Остальные участники акции остались у ворот Национального Собрания. Другая группа, возглавляемая общественным деятелем Карин Тоноян, разошлась после того, как было объявлено о планах протестной акции на пятницу.По данным агентства, позднее к собравшимся вышел его сын экс-президента Левон Кочарян. Он сообщил, что в пятницу утром объявит, где и в каком формате пройдет встреча Роберта Кочаряна с гражданами.В среду прошла акция протеста, участники которой требовали от депутатов запустить процесс импичмента премьера. Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Протестующие в среду перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Митинг проходил и у здания правительства. Участники акции утверждали, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
https://ria.ru/20220915/pelosi-1817116518.html
ереван
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752965940_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_02c1323a27f338142c62eb6a2fc71bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт кочарян, никол пашинян, ереван, армения, азербайджан, sputnik армения
В мире, Роберт Кочарян, Никол Пашинян, Ереван, Армения, Азербайджан, Sputnik Армения
22:36 15.09.2022 (обновлено: 22:39 15.09.2022)
В Ереване часть митингующих пришла к офису экс-президента Кочаряна
Часть митингующих в Ереване пришла к офису Кочаряна, призвав его возглавить движение
ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Часть митингующих в Ереване отделилась от остальных участников акции у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пришла к офису второго президента Роберта Кочаряна, передает Sputnik Армения.
Отмечается, что прибывшие к офису призвали Кочаряна возглавить оппозиционное движение.
Ранее такой призыв озвучила одна из активисток, сидя в полицейской машине. После ее призыва часть демонстрантов решила направиться к офису Кочаряна.
Остальные участники акции остались у ворот Национального Собрания. Другая группа, возглавляемая общественным деятелем Карин Тоноян, разошлась после того, как было объявлено о планах протестной акции на пятницу.
По данным агентства, позднее к собравшимся вышел его сын экс-президента Левон Кочарян. Он сообщил, что в пятницу утром объявит, где и в каком формате пройдет встреча Роберта Кочаряна с гражданами.
В среду прошла акция протеста, участники которой требовали от депутатов запустить процесс импичмента премьера. Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
Протестующие в среду перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Митинг проходил и у здания правительства. Участники акции утверждали, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану
. Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.