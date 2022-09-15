https://ria.ru/20220915/ekonomiya-1816882251.html

СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период

СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период - РИА Новости, 15.09.2022

СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период

Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T06:16

2022-09-15T06:16

2022-09-15T06:19

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества, сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах агентство Киодо.По его данным, в четверг состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. В частности, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.Требование экономии электроэнергии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.Летом этого года на фоне рекордной жары правительство Японии впервые с 2015 года ввело режим экономии электроэнергии, который продлится до конца сентября.

https://ria.ru/20220912/yaponiya-1816094802.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония