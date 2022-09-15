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СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период - РИА Новости, 15.09.2022
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СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T06:16
2022-09-15T06:19
в мире
япония
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества, сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах агентство Киодо.По его данным, в четверг состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. В частности, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.Требование экономии электроэнергии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.Летом этого года на фоне рекордной жары правительство Японии впервые с 2015 года ввело режим экономии электроэнергии, который продлится до конца сентября.
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в мире, япония
В мире, Япония
06:16 15.09.2022 (обновлено: 06:19 15.09.2022)
 
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период

Kyodo: власти Японии могут впервые за семь лет ввести режим экономии электроэнергии зимой

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества, сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах агентство Киодо.
По его данным, в четверг состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. В частности, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.
Требование экономии электроэнергии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.
Летом этого года на фоне рекордной жары правительство Японии впервые с 2015 года ввело режим экономии электроэнергии, который продлится до конца сентября.

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