https://ria.ru/20220915/ekonomiya-1816882251.html
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T06:16
2022-09-15T06:16
2022-09-15T06:19
в мире
япония
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества, сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах агентство Киодо.По его данным, в четверг состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. В частности, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.Требование экономии электроэнергии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.Летом этого года на фоне рекордной жары правительство Японии впервые с 2015 года ввело режим экономии электроэнергии, который продлится до конца сентября.
https://ria.ru/20220912/yaponiya-1816094802.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
06:16 15.09.2022 (обновлено: 06:19 15.09.2022)
СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
Kyodo: власти Японии могут впервые за семь лет ввести режим экономии электроэнергии зимой
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости.
Правительство Японии впервые за семь лет может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период, призвав население и предприятия разумно сократить потребление электричества, сообщает
со ссылкой на источники в правительственных кругах агентство Киодо.
По его данным, в четверг состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период на фоне роста цен на энергоносители. В частности, обсуждались меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в 3%.
Требование экономии электроэнергии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.
Летом этого года на фоне рекордной жары правительство Японии впервые с 2015 года ввело режим экономии электроэнергии, который продлится до конца сентября.