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Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы - РИА Новости, 15.09.2022
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Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы - РИА Новости, 15.09.2022
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы
Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
экономика
россия
центральная азия
сша
средняя азия
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии."Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он журналистам.Песков отметили, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".
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экономика, россия, центральная азия, сша, средняя азия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Центральная Азия, США, Средняя Азия, Дмитрий Песков
10:37 15.09.2022
 
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы

Песков назвал экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии.
"Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он журналистам.
Песков отметили, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".

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