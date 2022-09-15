https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы - РИА Новости, 15.09.2022
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы
Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
2022-09-15T10:37
экономика
россия
центральная азия
сша
средняя азия
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии."Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он журналистам.Песков отметили, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".
https://ria.ru/20220915/amerika-1816911198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральная азия, сша, средняя азия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Центральная Азия, США, Средняя Азия, Дмитрий Песков
Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы
Песков назвал экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированными
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии.
"Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он журналистам.
Песков отметили, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".