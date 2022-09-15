https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html

Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы

Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы - РИА Новости, 15.09.2022

Песков: экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы

Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:37

2022-09-15T10:37

2022-09-15T10:37

экономика

россия

центральная азия

сша

средняя азия

дмитрий песков

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Экономики России и Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что целью США должно быть разъединение экономик РФ и Центральной Азии."Наши экономики - достаточно высокая степень взаимозависимости, во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным торгово-экономическим партнером. Мы взаимноинтегрированы экономически со многими странами. На повестке дня очень много крупных проектов", - сказал он журналистам.Песков отметили, что "Россия органически сохраняет здесь свою роль и страны эти также органически играют свою роль для нашей экономики".

https://ria.ru/20220915/amerika-1816911198.html

россия

центральная азия

сша

средняя азия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральная азия, сша, средняя азия, дмитрий песков