Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Корейская киноиндустрия в последние годы стала по-настоящему глобальной. И это не только "Игра в кальмара", "Паразиты" или "Поезд в Пусан". Во всем мире смотрят дорамы — короткие сериалы для массового зрителя. О причинах их популярности, особенностях и жанровом разнообразии — в материале РИА Новости.Простота и национальный колоритДаже те, кто далек от увлечения культурой, наверняка слышали о фильмах, искусстве и музыке Кореи.Интерес к местному кино возник после того, как лента "Паразиты" взяла "Оскара". А следом многие корейские картины стали занимать призовые места на международных фестивалях.У дорам сперва была репутация шаблонных мыльных опер. Но со временем авторы научились необычно перерабатывать поднадоевшие сюжеты. Российская аудитория тоже начала следить за тем, как в Южной Корее строят отношения, разыскивают маньяков, выживают в мире криминальных банд, сталкиваются с неопознанным или мифическим.Несмотря на языковую специфику, дорамы универсальны: в них рассказывают истории, понятные всем. Обязательные составляющие: линия отношений, интриги, случайности и неожиданный финал.Еще одна особенность — национальные (иногда магические) мотивы.Опережая США"Корейской волной" (или "халлю") называют рост интереса к этой культуре — сериалам, фильмам, поп-музыке, бьюти-индустрии, гастрономии.Первый всплеск популярности пришелся на 1995-2007 годы и охватил преимущественно соседние азиатские страны. Минкультуры Южной Кореи тогда назвало шоу-бизнес одной из приоритетных сфер и инициировало развитие медиасектора: организовали теле- и радиовещательную сеть SBS, создали несколько кабельных каналов. А в 1999-м на совершенствование культурной индустрии выделили десятки миллионов долларов.Учредили несколько профильных смотров, таких как Международный кинофестиваль в Пусане (сейчас он считается одним из самых престижных в Азии).В январе 2002-го на местном телеканале KBS представили сериал "Зимняя соната". История любви тихого и замкнутого Кан Джун-сана и Юджин стала одной из первых дорам, с которых началось всемирное увлечение современным азиатским кино. Именно этот проект принес в казну Южной Кореи пару миллиардов долларов из-за "фанатского туризма". Благодаря наплыву почитателей на остров Нами, где проходили съемки, рост потока путешественников составил более 30 процентов: 3,7 миллиона в 2004-м против 2,8 миллиона в 2003-м.Уже тогда дорамы стали востребованными за пределами страны: в Японии последнюю серию "Зимней сонаты" смотрели 20 процентов населения. А в 2006-м в Китае доля южнокорейских сериалов на ТВ превышала все иностранные шоу, вместе взятые, включая проекты из США и Латинской Америки.Экспансия в миреВ начале 2010-х подключились соцсети и YouTube, весь мир на репите слушал "Gangnam Style". Трек привлек внимание к социальной и культурной жизни страны (в тексте песни затрагивается тема классового неравенства).Музыкальная индустрия, кино, бьюти-сфера работали в связке. Корейские группы писали саундтреки для сериалов, K-pop собирал просмотры за счет видеоклипов и фанатских сообществ.Хиты того времени — "Пиноккио", "Жемчужина дворца". Последний — про осиротевшую кухарку, ставшую первой королевской женщиной-врачом, — продали для показа в 91 страну мира: от Японии и Ирана до Латинской Америки и Европы.Дорамы стали продвигать на иностранные рынки, кинематографисты работали в сотрудничестве с другими странами и обучались у голливудских коллег.Стриминги и фанатыРоссия долгое время знакомилась с корейской продукцией в соцсетях и на фан-сайтах: там делились контентом, переводили сериалы и тексты песен.Аналогичный путь прошла Северная Америка. Легализовать показ дорам с субтитрами первыми попытались сервисы Viki и DramaFever. Затем перспективность направления почувствовали Netflix и другие стриминги — начали закупать готовые сериалы.Классические дорамы были рассчитаны на один сезон, в них отсутствовали откровенные или жестокие сцены. Но сейчас ситуация меняется. Чтобы удержать зрителя, онлайн-площадки делают ставку на более длинный хронометраж и рейтинг 18+. Также стараются обеспечить расовое разнообразие среди героев.Платформы Premier и Wink приобретают как новинки, так и проекты, уже ставшие классикой среди фанатов.Kion ориентируется на качество, зрительский потенциал и рейтинг, закупает контент с высокими оценками на IMDb, Rakuten (азиатский аналог IMDb).Среди самых рейтинговых дорам на российских видеосервисах ("Иви", Wink, Kion, Premier) — комедия "Силачка До Бон-cун". В центре сюжета — девушка с суперсилой, которая становится телохранителем эксцентричного Ан Мин-хека. При этом героиня притворяется хрупкой перед своим консервативным избранником. Особый успех проекту принесли столкновение патриархальных и современных взглядов, смешные ситуации и детально прописанные характеры.Онлайн-платформа также изучает отзывы поклонников дорам на специализированных фанатских сайтах, сотрудничает со студиями — производителями контента, с каналами, обменивается экспертизой по материалу.Популярна и фэнтези-мелодрама "Отель "Дель Луна" о героях из параллельных миров. Клиенты заведения — призраки, а сюжет закручивается вокруг менеджера гостиницы.Один из самых просматриваемых триллеров — "Цветок зла" — про женщину-детектива Чха Чжи Вон. Она узнает о темном прошлом мужа и пытается выяснить, что с ним произошло. Каждая серия раскрывает новые детали, а зрелищности добавляют экшен-сцены.Дорамы находят свою аудиторию и продолжают ее расширять — благодаря разнообразию жанров, неожиданным сюжетным линиям и качеству исполнения.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Корейская киноиндустрия в последние годы стала по-настоящему глобальной. И это не только "Игра в кальмара", "Паразиты" или "Поезд в Пусан". Во всем мире смотрят дорамы — короткие сериалы для массового зрителя. О причинах их популярности, особенностях и жанровом разнообразии — в материале РИА Новости.
Простота и национальный колорит
Даже те, кто далек от увлечения культурой, наверняка слышали о фильмах, искусстве и музыке Кореи.
Интерес к местному кино возник после того, как лента "Паразиты" взяла "Оскара". А следом многие корейские картины стали занимать призовые места на международных фестивалях.
У дорам сперва была репутация шаблонных мыльных опер. Но со временем авторы научились необычно перерабатывать поднадоевшие сюжеты.
"В южнокорейском контенте много интригующих поворотов, романтизма и при этом отсутствует явная жестокость. Эти проекты очень яркие по картинке и актерскому составу, несмотря на то что порой гиперболизированы в своей идеальности", — отмечают в "Иви".
Российская аудитория тоже начала следить за тем, как в Южной Корее строят отношения, разыскивают маньяков, выживают в мире криминальных банд, сталкиваются с неопознанным или мифическим.
"Весомую роль сыграли российские онлайн-площадки, не первый год представляющие этот жанр, и телеканалы, которые выпускают в эфир популярные корейские проекты, — поясняют в пресс-службе Premier. — Корея несколько лет назад стала ассоциироваться с местом, где создают качественный контент".
"Это сериалы самых разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы, детективы, криминал, триллеры, очень часто "приправленные" фэнтези на базе корейских мифов, — говорят в Wink. — Отдельно можно отметить качество продакшена: самое современное оборудование, инновационные решения, модные подходы мирового кинематографа".
"Корейской волной" (или "халлю") называют рост интереса к этой культуре — сериалам, фильмам, поп-музыке, бьюти-индустрии, гастрономии.
Первый всплеск популярности пришелся на 1995-2007 годы и охватил преимущественно соседние азиатские страны. Минкультуры Южной Кореи тогда назвало шоу-бизнес одной из приоритетных сфер и инициировало развитие медиасектора: организовали теле- и радиовещательную сеть SBS, создали несколько кабельных каналов. А в 1999-м на совершенствование культурной индустрии выделили десятки миллионов долларов.
Учредили несколько профильных смотров, таких как Международный кинофестиваль в Пусане (сейчас он считается одним из самых престижных в Азии).
В январе 2002-го на местном телеканале KBS представили сериал "Зимняя соната". История любви тихого и замкнутого Кан Джун-сана и Юджин стала одной из первых дорам, с которых началось всемирное увлечение современным азиатским кино. Именно этот проект принес в казну Южной Кореи пару миллиардов долларов из-за "фанатского туризма". Благодаря наплыву почитателей на остров Нами, где проходили съемки, рост потока путешественников составил более 30 процентов: 3,7 миллиона в 2004-м против 2,8 миллиона в 2003-м.
Уже тогда дорамы стали востребованными за пределами страны: в Японии последнюю серию "Зимней сонаты" смотрели 20 процентов населения. А в 2006-м в Китае доля южнокорейских сериалов на ТВ превышала все иностранные шоу, вместе взятые, включая проекты из США и Латинской Америки.
В начале 2010-х подключились соцсети и YouTube, весь мир на репите слушал "Gangnam Style". Трек привлек внимание к социальной и культурной жизни страны (в тексте песни затрагивается тема классового неравенства).
Музыкальная индустрия, кино, бьюти-сфера работали в связке. Корейские группы писали саундтреки для сериалов, K-pop собирал просмотры за счет видеоклипов и фанатских сообществ.
Хиты того времени — "Пиноккио", "Жемчужина дворца". Последний — про осиротевшую кухарку, ставшую первой королевской женщиной-врачом, — продали для показа в 91 страну мира: от Японии и Ирана до Латинской Америки и Европы.
Дорамы стали продвигать на иностранные рынки, кинематографисты работали в сотрудничестве с другими странами и обучались у голливудских коллег.
Россия долгое время знакомилась с корейской продукцией в соцсетях и на фан-сайтах: там делились контентом, переводили сериалы и тексты песен.
Аналогичный путь прошла Северная Америка. Легализовать показ дорам с субтитрами первыми попытались сервисы Viki и DramaFever. Затем перспективность направления почувствовали Netflix и другие стриминги — начали закупать готовые сериалы.
Классические дорамы были рассчитаны на один сезон, в них отсутствовали откровенные или жестокие сцены. Но сейчас ситуация меняется. Чтобы удержать зрителя, онлайн-площадки делают ставку на более длинный хронометраж и рейтинг 18+. Также стараются обеспечить расовое разнообразие среди героев.
Платформы Premier и Wink приобретают как новинки, так и проекты, уже ставшие классикой среди фанатов.
"Для Premier корейский контент остается нишевым, но мы пристально наблюдаем за тем, как его принимают пользователи. Сегодня это ниша, завтра может перерасти в массовый спрос", — отмечают в пресс-службе компании.
Kion ориентируется на качество, зрительский потенциал и рейтинг, закупает контент с высокими оценками на IMDb, Rakuten (азиатский аналог IMDb).
"Мы работаем с дорамами уже более полутора лет, потому что у них всегда был свой зритель и стабильный спрос, — поясняют в Kion. — В основном это молодежная и женская аудитория. Также сейчас дорамы показывают даже на эфирных каналах, что всегда подогревает интерес к контенту".
Среди самых рейтинговых дорам на российских видеосервисах ("Иви", Wink, Kion, Premier) — комедия "Силачка До Бон-cун". В центре сюжета — девушка с суперсилой, которая становится телохранителем эксцентричного Ан Мин-хека. При этом героиня притворяется хрупкой перед своим консервативным избранником. Особый успех проекту принесли столкновение патриархальных и современных взглядов, смешные ситуации и детально прописанные характеры.
"Мы собираем на основе внешних метрик индекс популярности контента для сегмента, — рассказывают в пресс-службе "Иви". — Этот индекс включает рейтинг запросов, оценки на специализированных сайтах, успешность предыдущих проектов актеров и создателей, рейтинг студий".
Онлайн-платформа также изучает отзывы поклонников дорам на специализированных фанатских сайтах, сотрудничает со студиями — производителями контента, с каналами, обменивается экспертизой по материалу.
Популярна и фэнтези-мелодрама "Отель "Дель Луна" о героях из параллельных миров. Клиенты заведения — призраки, а сюжет закручивается вокруг менеджера гостиницы.
Один из самых просматриваемых триллеров — "Цветок зла" — про женщину-детектива Чха Чжи Вон. Она узнает о темном прошлом мужа и пытается выяснить, что с ним произошло. Каждая серия раскрывает новые детали, а зрелищности добавляют экшен-сцены.
"Можно "нырнуть" в историю и за несколько дней с удовольствием ее посмотреть, — говорят в Kion. — Дорамы очень привлекательны с точки зрения эстетики: всегда красивые герои, атмосфера, интерьеры. Это нравится зрителям, вовлекает их в просмотр".
Дорамы находят свою аудиторию и продолжают ее расширять — благодаря разнообразию жанров, неожиданным сюжетным линиям и качеству исполнения.
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