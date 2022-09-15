https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России

Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России - РИА Новости, 15.09.2022

Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России

Корейская киноиндустрия в последние годы стала по-настоящему глобальной. И это не только "Игра в кальмара", "Паразиты" или "Поезд в Пусан". Во всем мире смотрят РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T12:42

россия

сша

южная корея

youtube

netflix

пусан

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Корейская киноиндустрия в последние годы стала по-настоящему глобальной. И это не только "Игра в кальмара", "Паразиты" или "Поезд в Пусан". Во всем мире смотрят дорамы — короткие сериалы для массового зрителя. О причинах их популярности, особенностях и жанровом разнообразии — в материале РИА Новости.Простота и национальный колоритДаже те, кто далек от увлечения культурой, наверняка слышали о фильмах, искусстве и музыке Кореи.Интерес к местному кино возник после того, как лента "Паразиты" взяла "Оскара". А следом многие корейские картины стали занимать призовые места на международных фестивалях.У дорам сперва была репутация шаблонных мыльных опер. Но со временем авторы научились необычно перерабатывать поднадоевшие сюжеты. Российская аудитория тоже начала следить за тем, как в Южной Корее строят отношения, разыскивают маньяков, выживают в мире криминальных банд, сталкиваются с неопознанным или мифическим.Несмотря на языковую специфику, дорамы универсальны: в них рассказывают истории, понятные всем. Обязательные составляющие: линия отношений, интриги, случайности и неожиданный финал.Еще одна особенность — национальные (иногда магические) мотивы.Опережая США"Корейской волной" (или "халлю") называют рост интереса к этой культуре — сериалам, фильмам, поп-музыке, бьюти-индустрии, гастрономии.Первый всплеск популярности пришелся на 1995-2007 годы и охватил преимущественно соседние азиатские страны. Минкультуры Южной Кореи тогда назвало шоу-бизнес одной из приоритетных сфер и инициировало развитие медиасектора: организовали теле- и радиовещательную сеть SBS, создали несколько кабельных каналов. А в 1999-м на совершенствование культурной индустрии выделили десятки миллионов долларов.Учредили несколько профильных смотров, таких как Международный кинофестиваль в Пусане (сейчас он считается одним из самых престижных в Азии).В январе 2002-го на местном телеканале KBS представили сериал "Зимняя соната". История любви тихого и замкнутого Кан Джун-сана и Юджин стала одной из первых дорам, с которых началось всемирное увлечение современным азиатским кино. Именно этот проект принес в казну Южной Кореи пару миллиардов долларов из-за "фанатского туризма". Благодаря наплыву почитателей на остров Нами, где проходили съемки, рост потока путешественников составил более 30 процентов: 3,7 миллиона в 2004-м против 2,8 миллиона в 2003-м.Уже тогда дорамы стали востребованными за пределами страны: в Японии последнюю серию "Зимней сонаты" смотрели 20 процентов населения. А в 2006-м в Китае доля южнокорейских сериалов на ТВ превышала все иностранные шоу, вместе взятые, включая проекты из США и Латинской Америки.Экспансия в миреВ начале 2010-х подключились соцсети и YouTube, весь мир на репите слушал "Gangnam Style". Трек привлек внимание к социальной и культурной жизни страны (в тексте песни затрагивается тема классового неравенства).Музыкальная индустрия, кино, бьюти-сфера работали в связке. Корейские группы писали саундтреки для сериалов, K-pop собирал просмотры за счет видеоклипов и фанатских сообществ.Хиты того времени — "Пиноккио", "Жемчужина дворца". Последний — про осиротевшую кухарку, ставшую первой королевской женщиной-врачом, — продали для показа в 91 страну мира: от Японии и Ирана до Латинской Америки и Европы.Дорамы стали продвигать на иностранные рынки, кинематографисты работали в сотрудничестве с другими странами и обучались у голливудских коллег.Стриминги и фанатыРоссия долгое время знакомилась с корейской продукцией в соцсетях и на фан-сайтах: там делились контентом, переводили сериалы и тексты песен.Аналогичный путь прошла Северная Америка. Легализовать показ дорам с субтитрами первыми попытались сервисы Viki и DramaFever. Затем перспективность направления почувствовали Netflix и другие стриминги — начали закупать готовые сериалы.Классические дорамы были рассчитаны на один сезон, в них отсутствовали откровенные или жестокие сцены. Но сейчас ситуация меняется. Чтобы удержать зрителя, онлайн-площадки делают ставку на более длинный хронометраж и рейтинг 18+. Также стараются обеспечить расовое разнообразие среди героев.Платформы Premier и Wink приобретают как новинки, так и проекты, уже ставшие классикой среди фанатов.Kion ориентируется на качество, зрительский потенциал и рейтинг, закупает контент с высокими оценками на IMDb, Rakuten (азиатский аналог IMDb).Среди самых рейтинговых дорам на российских видеосервисах ("Иви", Wink, Kion, Premier) — комедия "Силачка До Бон-cун". В центре сюжета — девушка с суперсилой, которая становится телохранителем эксцентричного Ан Мин-хека. При этом героиня притворяется хрупкой перед своим консервативным избранником. Особый успех проекту принесли столкновение патриархальных и современных взглядов, смешные ситуации и детально прописанные характеры.Онлайн-платформа также изучает отзывы поклонников дорам на специализированных фанатских сайтах, сотрудничает со студиями — производителями контента, с каналами, обменивается экспертизой по материалу.Популярна и фэнтези-мелодрама "Отель "Дель Луна" о героях из параллельных миров. Клиенты заведения — призраки, а сюжет закручивается вокруг менеджера гостиницы.Один из самых просматриваемых триллеров — "Цветок зла" — про женщину-детектива Чха Чжи Вон. Она узнает о темном прошлом мужа и пытается выяснить, что с ним произошло. Каждая серия раскрывает новые детали, а зрелищности добавляют экшен-сцены.Дорамы находят свою аудиторию и продолжают ее расширять — благодаря разнообразию жанров, неожиданным сюжетным линиям и качеству исполнения.

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

россия, сша, южная корея, youtube, netflix, пусан, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть