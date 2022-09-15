https://ria.ru/20220915/donbass-1817054240.html

В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками

В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 15.09.2022

В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками

Женщина погибла из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:26

2022-09-15T17:26

2022-09-15T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Женщина погибла из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра по Ворошиловскому и Ленинскому районам Донецка."Донецк, Ворошиловский район: погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что мирная жительница, получившая ранения в результате обстрела Макеевки, скончалась.Ранее штаб ДНР сообщал, что два человека пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс