https://ria.ru/20220915/donbass-1817054240.html
В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками
В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 15.09.2022
В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками
Женщина погибла из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:26
2022-09-15T17:26
2022-09-15T17:26
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Женщина погибла из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра по Ворошиловскому и Ленинскому районам Донецка."Донецк, Ворошиловский район: погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.При этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что мирная жительница, получившая ранения в результате обстрела Макеевки, скончалась.Ранее штаб ДНР сообщал, что два человека пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
В центре Донецка женщина погибла из-за обстрела украинскими войсками
Представительство ДНР сообщило о гибели женщины при обстреле ВСУ центра Донецка