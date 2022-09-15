https://ria.ru/20220915/donbass-1817031534.html

Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск

Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022

Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск

Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:22

2022-09-15T16:22

2022-09-15T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), украинские фашисты обстреляли центр Донецка. В районе обстрелов оказались два учебных заведения – школы №3, 18. По предварительным данным, в СШ №3 выбито остекление окон", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс