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Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1817031534.html
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:22
2022-09-15T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), украинские фашисты обстреляли центр Донецка. В районе обстрелов оказались два учебных заведения – школы №3, 18. По предварительным данным, в СШ №3 выбито остекление окон", - написал он в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:22 15.09.2022 (обновлено: 16:30 15.09.2022)
 
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск

Мэр Кулемзин сообщил об обстреле украинскими войсками двух школ в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), украинские фашисты обстреляли центр Донецка. В районе обстрелов оказались два учебных заведения – школы №3, 18. По предварительным данным, в СШ №3 выбито остекление окон", - написал он в Telegram-канале.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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