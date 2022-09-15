https://ria.ru/20220915/donbass-1817031534.html
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:22
2022-09-15T16:22
2022-09-15T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск, одна получила повреждения, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По данным СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины - ред.), украинские фашисты обстреляли центр Донецка. В районе обстрелов оказались два учебных заведения – школы №3, 18. По предварительным данным, в СШ №3 выбито остекление окон", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:22 15.09.2022 (обновлено: 16:30 15.09.2022)
Две школы в Донецке попали под обстрел со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин сообщил об обстреле украинскими войсками двух школ в Донецке