https://ria.ru/20220915/donbass-1817003615.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Комсомолец"): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.В 12.30 украинские военные выпустили восемь снарядов того же калибра по поселку Зайцево, отметило представительство.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Зайцево 13 снарядов