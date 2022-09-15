https://ria.ru/20220915/donbass-1817003615.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:56

2022-09-15T14:56

2022-09-15T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Комсомолец"): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.В 12.30 украинские военные выпустили восемь снарядов того же калибра по поселку Зайцево, отметило представительство.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины