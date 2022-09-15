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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1817003615.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Комсомолец"): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.В 12.30 украинские военные выпустили восемь снарядов того же калибра по поселку Зайцево, отметило представительство.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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горловка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:56 15.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Горловке и Зайцево 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за полчаса 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты "Комсомолец"): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В 12.30 украинские военные выпустили восемь снарядов того же калибра по поселку Зайцево, отметило представительство.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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