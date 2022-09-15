https://ria.ru/20220915/donbass-1816959311.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за 2,5 часа 13 снарядов из танка и артиллерии... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:58
2022-09-15T12:58
2022-09-15T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за 2,5 часа 13 снарядов из танка и артиллерии калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 9.20 и 11.50 украинские военные выпустили по поселку Зайцево восемь мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов из танка соответственно.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
12:58 15.09.2022 (обновлено: 13:18 15.09.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов и мин по Яковлевке и Зайцево