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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1816959311.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за 2,5 часа 13 снарядов из танка и артиллерии... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:58
2022-09-15T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за 2,5 часа 13 снарядов из танка и артиллерии калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 9.20 и 11.50 украинские военные выпустили по поселку Зайцево восемь мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов из танка соответственно.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
12:58 15.09.2022 (обновлено: 13:18 15.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Зайцево в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов и мин по Яковлевке и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, выпустив за 2,5 часа 13 снарядов из танка и артиллерии калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в 9.20 и 11.50 украинские военные выпустили по поселку Зайцево восемь мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов из танка соответственно.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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