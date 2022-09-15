https://ria.ru/20220915/donbass-1816928530.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска примерно за час выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:32

2022-09-15T11:32

2022-09-15T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска примерно за час выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.15 и 9.55 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Обстрел Ясиноватой был зафиксирован ведомством в 9.58, по нему выпущено три снаряда "натовского" калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато, донбасс, вооруженные силы украины