Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска примерно за час выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 9.15 и 9.55 украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Обстрел Ясиноватой был зафиксирован ведомством в 9.58, по нему выпущено три снаряда "натовского" калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.