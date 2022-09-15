https://ria.ru/20220915/donbass-1816908078.html

Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:08

2022-09-15T10:08

2022-09-15T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:15 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В 8.30 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Кроме того, по данным представительства, в 8.46 и 8.40 были обстреляны Докучаевск, Ясиноватая и поселок Минеральное, по ним украинские силовики выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины