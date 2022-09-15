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Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1816908078.html
Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:08
2022-09-15T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:15 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В 8.30 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.Кроме того, по данным представительства, в 8.46 и 8.40 были обстреляны Докучаевск, Ясиноватая и поселок Минеральное, по ним украинские силовики выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
10:08 15.09.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:15 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
В 8.30 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Кроме того, по данным представительства, в 8.46 и 8.40 были обстреляны Докучаевск, Ясиноватая и поселок Минеральное, по ним украинские силовики выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 17:05Инфографика
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