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Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:11
2022-09-15T09:11
2022-09-15T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 22 домостроения, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:11 15.09.2022 (обновлено: 09:37 15.09.2022)
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 246 боеприпасов