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Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1816898606.html
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:11
2022-09-15T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 22 домостроения, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:11 15.09.2022 (обновлено: 09:37 15.09.2022)
 
Украинские войска за сутки 54 раза открывали огонь по территории ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 246 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 22 домостроения, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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