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Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:50
2022-09-15T19:50
2022-09-15T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 210 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сообщается, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость ДНР "семь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:50 15.09.2022 (обновлено: 19:51 15.09.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили более 210 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР