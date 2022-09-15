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Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/dnr-1817110182.html
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:50
2022-09-15T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 210 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Сообщается, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость ДНР "семь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:50 15.09.2022 (обновлено: 19:51 15.09.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по ДНР

Народная милиция: ВСУ выпустили более 210 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 210 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 210 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сообщается, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость ДНР "семь защитников Донецкой Народной Республики получили ранения".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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