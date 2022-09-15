https://ria.ru/20220915/dnr-1817078975.html
В ДНР взяли под контроль цены на продукты
В ДНР взяли под контроль цены на продукты - РИА Новости, 15.09.2022
В ДНР взяли под контроль цены на продукты
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в республике. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:20
2022-09-15T18:20
2022-09-15T18:35
денис пушилин
донецкая народная республика
ростов
херсонская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в республике."Запущен чат-бот по ценам, и мы уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, понадобится привлечь дополнительные оптовые базы, так как продукты "в Ростове дешевле в два-два с половиной раза".Он также пообещал обратиться к властям Ростковой области за помощью и проработать вопрос доставки овощей из Херсонской области.
https://ria.ru/20220915/tseny-1816872761.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, ростов, херсонская область
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ростов, Херсонская область
18:20 15.09.2022 (обновлено: 18:35 15.09.2022)
В ДНР взяли под контроль цены на продукты
Пушилин заявил, что берет на контроль ситуацию с ценами на продукты в ДНР