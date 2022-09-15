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В ДНР взяли под контроль цены на продукты - РИА Новости, 15.09.2022
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В ДНР взяли под контроль цены на продукты
В ДНР взяли под контроль цены на продукты - РИА Новости, 15.09.2022
В ДНР взяли под контроль цены на продукты
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в республике. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:20
2022-09-15T18:35
денис пушилин
донецкая народная республика
ростов
херсонская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в республике."Запущен чат-бот по ценам, и мы уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, понадобится привлечь дополнительные оптовые базы, так как продукты "в Ростове дешевле в два-два с половиной раза".Он также пообещал обратиться к властям Ростковой области за помощью и проработать вопрос доставки овощей из Херсонской области.
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донецкая народная республика
ростов
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денис пушилин, донецкая народная республика, ростов, херсонская область
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Ростов, Херсонская область
18:20 15.09.2022 (обновлено: 18:35 15.09.2022)
 
В ДНР взяли под контроль цены на продукты

Пушилин заявил, что берет на контроль ситуацию с ценами на продукты в ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОвощи в продуктовой тележке
Овощи в продуктовой тележке - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Овощи в продуктовой тележке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в республике.
"Запущен чат-бот по ценам, и мы уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, понадобится привлечь дополнительные оптовые базы, так как продукты "в Ростове дешевле в два-два с половиной раза".
Он также пообещал обратиться к властям Ростковой области за помощью и проработать вопрос доставки овощей из Херсонской области.

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