https://ria.ru/20220915/dnr-1816917163.html

ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР

ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, два танка и полевой пункт управления. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:56

2022-09-15T10:56

2022-09-15T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, два танка и полевой пункт управления."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, одна гаубица Д-30, один полевой пункт управления и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Народная милиция ДНР в среду сообщала, что за сутки союзные силы уничтожили до роты личного состава украинских войск, вражеский танк, два бронетранспортера и склад вооружения.

https://ria.ru/20220914/aviatsiya-1816706147.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины