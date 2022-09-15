https://ria.ru/20220915/dnr-1816917163.html
ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР
ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, два танка и полевой пункт управления. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:56
2022-09-15T10:56
2022-09-15T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, два танка и полевой пункт управления."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, одна гаубица Д-30, один полевой пункт управления и более 30 человек личного состава", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Народная милиция ДНР в среду сообщала, что за сутки союзные силы уничтожили до роты личного состава украинских войск, вражеский танк, два бронетранспортера и склад вооружения.
https://ria.ru/20220914/aviatsiya-1816706147.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:56 15.09.2022 (обновлено: 10:58 15.09.2022)
ВСУ потеряли более 30 человек и полевой пункт управления, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и полевой пункт управления