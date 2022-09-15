https://ria.ru/20220915/diversanty-1816992803.html
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе - РИА Новости, 15.09.2022
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе
Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:27
2022-09-15T14:27
2022-09-15T14:27
технологии
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144399/50/1443995077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a44d5d9a204807808c7cf374cad051b0.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является фейком."Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.), а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс", - сообщает облправительство.Власти отмечают, что ЕДДС не рассылала информацию о диверсантах. "Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан", - информирует облправительство.
https://ria.ru/20220416/er-1783872868.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144399/50/1443995077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d40a46937561c17997199ca49888fdfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, воронежская область, происшествия
Технологии, Воронежская область, Происшествия
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе
Воронежские власти назвали информацию якобы от ЕДДС о диверсантах в регионе фейком
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является фейком.
"Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.), а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс", - сообщает облправительство.
Власти отмечают, что ЕДДС не рассылала информацию о диверсантах. "Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан", - информирует облправительство.