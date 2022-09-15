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Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе - РИА Новости, 15.09.2022
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Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе - РИА Новости, 15.09.2022
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе
Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:27
2022-09-15T14:27
технологии
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является фейком."Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.), а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс", - сообщает облправительство.Власти отмечают, что ЕДДС не рассылала информацию о диверсантах. "Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан", - информирует облправительство.
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технологии, воронежская область, происшествия
Технологии, Воронежская область, Происшествия
14:27 15.09.2022
 
Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе

Воронежские власти назвали информацию якобы от ЕДДС о диверсантах в регионе фейком

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является фейком.
"Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.), а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс", - сообщает облправительство.
Власти отмечают, что ЕДДС не рассылала информацию о диверсантах. "Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан", - информирует облправительство.

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