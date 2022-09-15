https://ria.ru/20220915/diversanty-1816992803.html

Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе

Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе - РИА Новости, 15.09.2022

Воронежские власти опровергли информацию о диверсантах в регионе

Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:27

2022-09-15T14:27

2022-09-15T14:27

технологии

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правительство Воронежской области заявило, что появившаяся в соцсетях информация от якобы Единой дежурной диспетчерской службы о диверсантах в регионе является фейком."Распространяющиеся в группах в социальных сетях Воронежской области распечатанные из электронной почты оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы (кошельки, игрушки, телефоны и т.д.), а затем подкидывают их в людные места — фейковый вброс", - сообщает облправительство.Власти отмечают, что ЕДДС не рассылала информацию о диверсантах. "Подобные фейки пытаются вызвать недоверие к действующим органам власти и создать панические настроения среди мирных граждан", - информирует облправительство.

https://ria.ru/20220416/er-1783872868.html

воронежская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, воронежская область, происшествия