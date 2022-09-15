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Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/diversanty-1816875976.html
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута - РИА Новости, 15.09.2022
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
"Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:02
2022-09-15T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 15 сен — РИА Новости. "Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА Новости.Предположительно, диверсанты планировали устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что "вагнеровцам" удалось закрепиться в промзоне Артемовска (переименован киевским режимом в Бахмут. — Прим. ред.) и продолжить продвижение вглубь самого населенного пункта. Наступление на Соледар и Артемовск продолжается.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
https://ria.ru/20220914/artemovsk-1816858497.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
03:02 15.09.2022 (обновлено: 08:52 15.09.2022)
 
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута

Бойцы "Вагнера" уничтожили до десяти диверсантов ДРГ ВСУ между Покровским и Кленовым

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на окраине Бахмута
Боец ЧВК Вагнер на окраине Бахмута - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер" на окраине Бахмута. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 15 сен — РИА Новости. "Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА Новости.
Предположительно, диверсанты планировали устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что "вагнеровцам" удалось закрепиться в промзоне Артемовска (переименован киевским режимом в Бахмут. — Прим. ред.) и продолжить продвижение вглубь самого населенного пункта. Наступление на Соледар и Артемовск продолжается.
Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Солдат ВСУ на дороге недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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