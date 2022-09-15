https://ria.ru/20220915/diversanty-1816875976.html

Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута

Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута - РИА Новости, 15.09.2022

Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута

"Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:02

2022-09-15T03:02

2022-09-15T08:52

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 15 сен — РИА Новости. "Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА Новости.Предположительно, диверсанты планировали устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что "вагнеровцам" удалось закрепиться в промзоне Артемовска (переименован киевским режимом в Бахмут. — Прим. ред.) и продолжить продвижение вглубь самого населенного пункта. Наступление на Соледар и Артемовск продолжается.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

https://ria.ru/20220914/artemovsk-1816858497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия