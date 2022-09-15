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Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута - РИА Новости, 15.09.2022
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
"Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:02
2022-09-15T03:02
2022-09-15T08:52
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 15 сен — РИА Новости. "Вагнеровцы" из группы "Бахмут" уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое, передает корреспондент РИА Новости.Предположительно, диверсанты планировали устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что "вагнеровцам" удалось закрепиться в промзоне Артемовска (переименован киевским режимом в Бахмут. — Прим. ред.) и продолжить продвижение вглубь самого населенного пункта. Наступление на Соледар и Артемовск продолжается.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
https://ria.ru/20220914/artemovsk-1816858497.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
03:02 15.09.2022 (обновлено: 08:52 15.09.2022)
Вагнеровцы уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Бойцы "Вагнера" уничтожили до десяти диверсантов ДРГ ВСУ между Покровским и Кленовым