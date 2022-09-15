https://ria.ru/20220915/deti-1817131317.html

Родители детей из Донбасса не жаловались на учебу детей, заявила омбудсмен

Родители детей из Донбасса не жаловались на учебу детей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 15.09.2022

Родители детей из Донбасса не жаловались на учебу детей, заявила омбудсмен

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости во время рабочей поездки в Калининград, что от родителей детей из... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:02

2022-09-15T22:02

2022-09-15T22:05

общество

мария львова-белова

донбасс

россия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости во время рабочей поездки в Калининград, что от родителей детей из Донбасса, которые учатся по новой программе, обращений по нехватке учителей, учебников и сложностей из-за разницы в учебной программе не поступало."Таких обращений в аппарат не поступало", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос, нет ли обращений от родителей детей из Донбасса, которые обучаются по новой программе, по нехватке учителей, учебников, не испытывают ли они сложности из-за разницы в программе."Понимая, что данная проблема может возникнуть, для изучения ситуации в целом, в начале нового учебного года сделали соответствующий запрос в регионы", - отметила омбудсмен.По словам Львовой-Беловой, по поводу нехватки учителей, учебных пособий или иных сложностей в аппарат никто не обращался. Вместе с тем, детский омбудсмен в Московской области выразила готовность вместе с учителями организовать дополнительные занятия, если это необходимо, в том числе по русскому языку.В Башкирии уполномоченный по правам ребенка совместно с депутатами, представителями министерства соцзащиты, образования, здравоохранения, другими профильными ведомствами, проводили выездные совещание в ПВР по всем вопросам, включая образование."Некоторые родители сообщили о трудности с русским языком, так как его не изучали. Управление образования республики организует дополнительные занятия, чтобы помочь детям", - сказала Львова-Белова.По ее словам, в Астраханской области было обращение о проблемах с поступлением в техникум из-за низкого уровня знания русского языка. Летом были организованы дополнительные занятия, ребенок поступил и успешно учится."В приграничных с Украиной регионах такая работа была организована практически сразу. Например, в Курской области все учебные пособия предоставлены. Кроме того, с ребятами в ПВР постоянно работают психологи, волонтеры-педагоги", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html

https://ria.ru/20220914/shkoly-1816677023.html

https://ria.ru/20220915/uchebnik-1817111777.html

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общество, мария львова-белова, донбасс, россия, калининград