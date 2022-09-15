https://ria.ru/20220915/delegatsiya-1816948176.html

Путин сообщил, что российская делегация посетит Иран на следующей неделе

Путин сообщил, что российская делегация посетит Иран на следующей неделе - РИА Новости, 15.09.2022

Путин сообщил, что российская делегация посетит Иран на следующей неделе

Российская делегация, состоящая из представителей деловых кругов, направится в Иран на следующей неделе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:31

2022-09-15T12:31

2022-09-15T12:50

россия

иран

владимир путин

ибрахим раиси

самарканд

шос

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Российская делегация, состоящая из представителей деловых кругов, направится в Иран на следующей неделе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС; российский лидер заметил, что в делегации участвуют около 80 компаний."На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний", - сказал Путин.Он напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае текущего года. "И должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях, были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей. Честно говоря, даже не ожидали", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220915/khamenei-1816955268.html

россия

иран

самарканд

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россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси, самарканд, шос