https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html

В Вологодской области продлевают антикризисную поддержку бизнеса

В Вологодской области продлевают антикризисную поддержку бизнеса - РИА Новости, 15.09.2022

В Вологодской области продлевают антикризисную поддержку бизнеса

Власти Вологодской области приняли решение продлить принятые весной антикризисные меры для бизнеса и вводят ряд новых, разработанных с участием бизнеса, сообщил РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:57

2022-09-15T10:57

2022-09-15T10:57

вологодская область

череповец

вологда

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области приняли решение продлить принятые весной антикризисные меры для бизнеса и вводят ряд новых, разработанных с участием бизнеса, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, за прошедшие полгода резкого падения макроэкономических показателей не произошло, однако индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 95,6%. Снижение есть и в объеме инвестиций."Поэтому сейчас при разработке нового комплекса мер поддержки у нас в приоритете промышленное производство и инвестиционная активность", - сказал глава региона на заседании антикризисного штаба.Для поддержания инвестиционной активности региональные власти снижают с 10 до 7 процентов ставку налога на прибыль для налогового вычета, отменяют процедуру отбора для предоставления налогового вычета для обрабатывающих производств и снижают требования по минимальному объему инвестиций. Так, для предприятий бумагопроизводства и металлобработки он снижен со 125 миллионов до 80 миллионов рублей, и со 150 до 100 миллионов рублей для лесного бизнеса. Власти также в два раза увеличивают размер годовой субсидии предприятиям, внедряющим научно-технические разработки для импортозамещения и модернизации производств.Кроме того, в перечень инвестиционных проектов, предусматривающих предоставление земельных участков без проведения торгов, вносят проекты в транспортно-логистической сфере и в сфере развлечений, культуры, спорта и придорожного сервиса: бассейны, центры отдыха и развлечений, гостиницы."Предлагаю также снизить минимальный объем капвложений для инвестиционных проектов в районах области до 30 миллионов рублей. Для проектов Вологды и Череповца сумма остается прежней – 100 миллионов. Это сделает сельские районы области более привлекательными для создания новых производств и рабочих мест", - сказал Кувшинников.С этой же целью налог на имущество предприятий, расположенных в сельской местности и перешедших в прошлом году на общую систему налогообложения, снижается до нуля для небольших торговых точек на селе и до 0,4% для остальных."Все принятые решения будут реализованы в самое ближайшее время. При необходимости мы готовы и дальше расширять перечень мер поддержки", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20220907/obrazovanie-1815063283.html

https://ria.ru/20220819/konkurs-1810784583.html

череповец

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, вологда, олег кувшинников