https://ria.ru/20220915/bezopasnost-1817100030.html

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности

Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:00

2022-09-15T19:00

2022-09-15T19:00

россия

узбекистан

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, узбекистан, безопасность, в мире