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Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности
Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:00
2022-09-15T19:00
россия
узбекистан
безопасность
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.
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россия, узбекистан, безопасность, в мире
Россия, Узбекистан, Безопасность, В мире
19:00 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в вопросах обеспечения биологической безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.

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