https://ria.ru/20220915/bezopasnost-1817100030.html
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности
Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:00
2022-09-15T19:00
2022-09-15T19:00
россия
узбекистан
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент будут и дальше взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности, в том числе по биологическому оружию, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны выражают готовность развивать двустороннее взаимодействие на основе Меморандума о взаимопонимании между аппаратами Совета Безопасности Российской Федерации и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан по вопросам обеспечения биологической безопасности от 18 июня 2019 года, а также в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года путём консультаций и сотрудничества в решении вопросов, которые могут возникнуть в связи с их выполнением", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_41:0:2380:1754_1920x0_80_0_0_f7ba2744eb74dd23195444e2c3f7b96c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, безопасность, в мире
Россия, Узбекистан, Безопасность, В мире
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области биологической безопасности
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в вопросах обеспечения биологической безопасности