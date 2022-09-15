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Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность - РИА Новости, 15.09.2022
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Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность - РИА Новости, 15.09.2022
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность
России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:37
2022-09-15T17:03
в мире
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
самарканд
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."(Сторонам - ред.) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Встреча состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде 15-16 сентября.
https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, самарканд, шос
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Самарканд, ШОС
16:37 15.09.2022 (обновлено: 17:03 15.09.2022)
 
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность

Си Цзиньпин: России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"(Сторонам - ред.) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Встреча состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде 15-16 сентября.
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
16:36
Путин заявил об успешной реализации договоренностей с Китаем и Монголией
 
В миреРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинСамаркандШОС
 
 
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