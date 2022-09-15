https://ria.ru/20220915/bezopasnost-1817037087.html

Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность

Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность - РИА Новости, 15.09.2022

Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность

России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:37

2022-09-15T16:37

2022-09-15T17:03

в мире

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

самарканд

шос

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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."(Сторонам - ред.) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Встреча состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде 15-16 сентября.

https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html

россия

китай

самарканд

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, самарканд, шос