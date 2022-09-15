https://ria.ru/20220915/bezopasnost-1817037087.html
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность - РИА Новости, 15.09.2022
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность
России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:37
2022-09-15T16:37
2022-09-15T17:03
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."(Сторонам - ред.) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Встреча состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде 15-16 сентября.
https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, самарканд, шос
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Самарканд, ШОС
16:37 15.09.2022 (обновлено: 17:03 15.09.2022)
Си Цзиньпин: России и Китаю надо защищать региональную безопасность
Си Цзиньпин: России и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности