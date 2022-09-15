https://ria.ru/20220915/bezhentsy-1816880749.html

В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины

В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины - РИА Новости, 15.09.2022

В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины

На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T05:16

2022-09-15T05:16

2022-09-15T10:29

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен — РИА Новости. На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Васильевка — единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону."Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем", — рассказала одна из беженок.По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область, харьковская область