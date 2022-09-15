https://ria.ru/20220915/bezhentsy-1816880749.html
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины - РИА Новости, 15.09.2022
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины
На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T05:16
2022-09-15T05:16
2022-09-15T10:29
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен — РИА Новости. На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Васильевка — единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону."Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем", — рассказала одна из беженок.По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Харьковская область
05:16 15.09.2022 (обновлено: 10:29 15.09.2022)
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины
Глава Васильевского района Романиченко: поток беженцев с Украины вырос почти в два раза
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен — РИА Новости. На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
Васильевка — единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию
или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону
.
"Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем", — рассказала одна из беженок.
По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.
"Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент — больше тысячи (в день. — Прим. ред.). Возвращаются и местные, которые выехали с нашей территории ранее, из Мариуполя, Донецкой области, Луганской. В Васильевке мы готовы предоставить людям жилье, обеспечить всем необходимым", — сказала глава администрации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую
. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.