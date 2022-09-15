Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/bezhentsy-1816880749.html
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины - РИА Новости, 15.09.2022
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины
На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T05:16
2022-09-15T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808814395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c64f733389530e3aabd72ed5c38843c.jpg
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен — РИА Новости. На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Васильевка — единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону."Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем", — рассказала одна из беженок.По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1816005453.html
украина
запорожская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808814395_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_44046e9728f49cb70c3e459116a5a7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Харьковская область
05:16 15.09.2022 (обновлено: 10:29 15.09.2022)
 
В Запорожской области заявили о выросшем потоке беженцев с Украины

Глава Васильевского района Романиченко: поток беженцев с Украины вырос почти в два раза

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили на КПП "Васильевка"
Автомобили на КПП Васильевка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на КПП "Васильевка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен — РИА Новости. На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области отмечают почти двукратное увеличение потока беженцев с подконтрольных Киеву территорий Украины, сообщила журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
Васильевка — единственный КПП между Украиной и освобожденными территориями. Здесь скопился не один десяток автомобилей с людьми, которые уезжают в Россию или возвращаются домой в Запорожскую область. Так, семья из Константиновки едет к родственникам в Ростов-на-Дону.
"Наш город граничит с Бахмутом, который сейчас активно обстреливается. Стало прилетать и к нам. Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем", — рассказала одна из беженок.
По словам Романиченко, людей, ожидающих пропуска, стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.

"Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент — больше тысячи (в день. — Прим. ред.). Возвращаются и местные, которые выехали с нашей территории ранее, из Мариуполя, Донецкой области, Луганской. В Васильевке мы готовы предоставить людям жилье, обеспечить всем необходимым", — сказала глава администрации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала