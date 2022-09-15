Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/berdymukhamedov-1816940755.html
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:04
2022-09-15T12:11
владимир путин
политика
сердар бердымухамедов
россия
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/76/1526607624_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_9b662f8bf73e3fd598c19bac9df1af5c.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, и пообещал встретиться с ним лично."Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко, будет у них встреча и с председателем Государственной Думы, Вячеславом Викторовичем Володиным. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/76/1526607624_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_5dbd9446a3fb15b110cb1c0a522fb3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, сердар бердымухамедов , россия, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
Владимир Путин, Политика, Сердар Бердымухамедов , Россия, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов
12:04 15.09.2022 (обновлено: 12:11 15.09.2022)
 
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию

Путин пообещал встретиться с Бердымухамедовым-старшим, когда тот приедет в Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов в Сочи
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, и пообещал встретиться с ним лично.
"Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко, будет у них встреча и с председателем Государственной Думы, Вячеславом Викторовичем Володиным. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована", - пообещал Путин.
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:51
Путин наградил экс-президента Туркмении Бердымухамедова орденом
 
Владимир ПутинПолитикаСердар БердымухамедовРоссияТуркменияГурбангулы Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала