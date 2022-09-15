https://ria.ru/20220915/berdymukhamedov-1816940755.html
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию - РИА Новости, 15.09.2022
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:04
2022-09-15T12:04
2022-09-15T12:11
владимир путин
политика
сердар бердымухамедов
россия
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, и пообещал встретиться с ним лично."Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко, будет у них встреча и с председателем Государственной Думы, Вячеславом Викторовичем Володиным. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована", - пообещал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, сердар бердымухамедов , россия, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
Владимир Путин, Политика, Сердар Бердымухамедов , Россия, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов
12:04 15.09.2022 (обновлено: 12:11 15.09.2022)
Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию
Путин пообещал встретиться с Бердымухамедовым-старшим, когда тот приедет в Россию