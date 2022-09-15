https://ria.ru/20220915/berdymukhamedov-1816940755.html

Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию

Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию - РИА Новости, 15.09.2022

Путин рассказал о планах Бердымухамедова-старшего посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:04

2022-09-15T12:04

2022-09-15T12:11

владимир путин

политика

сердар бердымухамедов

россия

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/76/1526607624_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_9b662f8bf73e3fd598c19bac9df1af5c.jpg

САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, и пообещал встретиться с ним лично."Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко, будет у них встреча и с председателем Государственной Думы, Вячеславом Викторовичем Володиным. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, сердар бердымухамедов , россия, туркмения, гурбангулы бердымухамедов