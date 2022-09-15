https://ria.ru/20220915/berdyansk-1817029722.html
В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У"
В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 15.09.2022
В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У"
Предмет, напоминающий ракету, возможно "Точка–У", обнаружен на побережье в Бердянске, место оцеплено полицией и взрывотехниками, сообщили в ГУВД Запорожской... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:14
2022-09-15T16:14
2022-09-15T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Предмет, напоминающий ракету, возможно "Точка–У", обнаружен на побережье в Бердянске, место оцеплено полицией и взрывотехниками, сообщили в ГУВД Запорожской области."В Бердянске полицейские оцепили место падения предмета, внешне похожего на останки ракеты. Ожидается приезд взрывотехников. Будьте внимательны и осторожны", - сообщили в полиции.На размещенных в Telegram-канале полиции фото - две части ракеты, напоминающие головную часть и часть с двигателем, они лежат прямо у моря на пляже. По неподтвержденным данным упавшая ракета – "Точка-У".
https://ria.ru/20220915/tochka-u-1816971662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область
16:14 15.09.2022 (обновлено: 16:18 15.09.2022)
В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У"
Обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У", обнаружили на побережье в Бердянске