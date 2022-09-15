https://ria.ru/20220915/berdyansk-1817029722.html

В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У"

В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 15.09.2022

В Бердянске обнаружили обломки, напоминающие части ракеты "Точка-У"

Предмет, напоминающий ракету, возможно "Точка–У", обнаружен на побережье в Бердянске, место оцеплено полицией и взрывотехниками, сообщили в ГУВД Запорожской... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:14

2022-09-15T16:14

2022-09-15T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Предмет, напоминающий ракету, возможно "Точка–У", обнаружен на побережье в Бердянске, место оцеплено полицией и взрывотехниками, сообщили в ГУВД Запорожской области."В Бердянске полицейские оцепили место падения предмета, внешне похожего на останки ракеты. Ожидается приезд взрывотехников. Будьте внимательны и осторожны", - сообщили в полиции.На размещенных в Telegram-канале полиции фото - две части ракеты, напоминающие головную часть и часть с двигателем, они лежат прямо у моря на пляже. По неподтвержденным данным упавшая ракета – "Точка-У".

https://ria.ru/20220915/tochka-u-1816971662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бердянск, запорожская область