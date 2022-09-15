https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить - РИА Новости, 15.09.2022
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
Инспектор ДПС Константин Калинин рассказал суду о деталях задержания Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек при нападении на пермский госуниверситет,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:32
2022-09-15T10:32
2022-09-15T10:32
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
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ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспектор ДПС Константин Калинин рассказал суду о деталях задержания Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек при нападении на пермский госуниверситет, а также о том, как студент просил его убить, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.Суд над Бекмансуровым начался в начале сентября. Сегодня на заседании был допрошен Калинин, который в тот день находился на смене. После 11 часов в участок забежал человек, рассказавший о стрельбе в находящемся поблизости студенческом городке."Увидел много бегущих студентов, они просили о помощи. Побежал к входу в химкорпус, справа увидел окна, услышал хлопки: вёлся прицельный огонь по прыгавшим из окон. Я понял, что стрелявший на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек (с дробовиком – ред.). С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз", - сказал Калинин.Бекмансуров после выстрелов полицейского упал и скатился с лестницы и, по словам инспектора, предпринимал попытки дотянуться до оружия. Калинин подбежал, снял с него ружье, патронташ и нож, все предметы отбросил в сторону. Потом полицейский стал оказывать обезвреженному преступнику первую медпомощь. Он также поинтересовался именем и фамилией стрелявшего, тот назвал себя, сказал, что пришёл в вуз один."Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", - добавил Калинин. Гражданский иск к Бекмансурову он решил не заявлять.В прошлом году за проявленные за мужество и отвагу при задержании вооруженного преступника Калинину власти вручили высшую награду региона – памятный знак "Герб Пермского края" I степени. Аналогичным знаком был награждён его коллега - капитан Владимир Макаров, который занимался эвакуацией студентов и сотрудников вуза.
https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html
https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермский край
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
Лейтенант полиции Калинин на суде рассказал, как раненый Бекмансуров просил его убить
ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспектор ДПС Константин Калинин рассказал суду о деталях задержания Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек при нападении на пермский госуниверситет, а также о том, как студент просил его убить, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.
Суд над Бекмансуровым начался в начале сентября. Сегодня на заседании был допрошен Калинин, который в тот день находился на смене. После 11 часов в участок забежал человек, рассказавший о стрельбе в находящемся поблизости студенческом городке.
"Увидел много бегущих студентов, они просили о помощи. Побежал к входу в химкорпус, справа увидел окна, услышал хлопки: вёлся прицельный огонь по прыгавшим из окон. Я понял, что стрелявший на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек (с дробовиком – ред.). С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз", - сказал Калинин.
Бекмансуров после выстрелов полицейского упал и скатился с лестницы и, по словам инспектора, предпринимал попытки дотянуться до оружия. Калинин подбежал, снял с него ружье, патронташ и нож, все предметы отбросил в сторону. Потом полицейский стал оказывать обезвреженному преступнику первую медпомощь. Он также поинтересовался именем и фамилией стрелявшего, тот назвал себя, сказал, что пришёл в вуз один.
"Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", - добавил Калинин. Гражданский иск к Бекмансурову он решил не заявлять.
В прошлом году за проявленные за мужество и отвагу при задержании вооруженного преступника Калинину власти вручили высшую награду региона – памятный знак "Герб Пермского края" I степени. Аналогичным знаком был награждён его коллега - капитан Владимир Макаров, который занимался эвакуацией студентов и сотрудников вуза.