https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить

Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить - РИА Новости, 15.09.2022

Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить

Инспектор ДПС Константин Калинин рассказал суду о деталях задержания Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек при нападении на пермский госуниверситет,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:32

2022-09-15T10:32

2022-09-15T10:32

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119889_0:11:1170:669_1920x0_80_0_0_817765a0b26933bb2467d6b82d0faca8.jpg

ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Инспектор ДПС Константин Калинин рассказал суду о деталях задержания Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек при нападении на пермский госуниверситет, а также о том, как студент просил его убить, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.Суд над Бекмансуровым начался в начале сентября. Сегодня на заседании был допрошен Калинин, который в тот день находился на смене. После 11 часов в участок забежал человек, рассказавший о стрельбе в находящемся поблизости студенческом городке."Увидел много бегущих студентов, они просили о помощи. Побежал к входу в химкорпус, справа увидел окна, услышал хлопки: вёлся прицельный огонь по прыгавшим из окон. Я понял, что стрелявший на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Направился к нему, услышал, как спускается молодой человек (с дробовиком – ред.). С расстояния более пяти метров я крикнул ему: "Бросай". Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз", - сказал Калинин.Бекмансуров после выстрелов полицейского упал и скатился с лестницы и, по словам инспектора, предпринимал попытки дотянуться до оружия. Калинин подбежал, снял с него ружье, патронташ и нож, все предметы отбросил в сторону. Потом полицейский стал оказывать обезвреженному преступнику первую медпомощь. Он также поинтересовался именем и фамилией стрелявшего, тот назвал себя, сказал, что пришёл в вуз один."Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", - добавил Калинин. Гражданский иск к Бекмансурову он решил не заявлять.В прошлом году за проявленные за мужество и отвагу при задержании вооруженного преступника Калинину власти вручили высшую награду региона – памятный знак "Герб Пермского края" I степени. Аналогичным знаком был награждён его коллега - капитан Владимир Макаров, который занимался эвакуацией студентов и сотрудников вуза.

https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край