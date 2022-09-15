https://ria.ru/20220915/bankrotstvo-1817015742.html
В бундестаге предупредили об угрозе банкротств из-за санкций
В бундестаге предупредили об угрозе банкротств из-за санкций - РИА Новости, 15.09.2022
В бундестаге предупредили об угрозе банкротств из-за санкций
ФРГ грозит волна банкротств в результате санкций против РФ, заявил в соцсети Twitter глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:32
2022-09-15T15:32
2022-09-15T15:32
экономика
россия
германия
клаус эрнст
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. ФРГ грозит волна банкротств в результате санкций против РФ, заявил в соцсети Twitter глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст."(Канцлер ФРГ Олаф) Шольц сам сказал: "Санкции не должны затронуть Европу сильнее, чем российское руководство". За это время мы (в ЕС – ред.) ввели семь санкционных пакетов, и "Газпром" получил рекордные прибыли. Одновременно нам грозит волна банкротств", - написал политик, добавив, что "с Россией нужно вести переговоры непредвзято".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, клаус эрнст, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, Германия, Клаус Эрнст, Евросоюз, Санкции в отношении России, Цены на нефть
В бундестаге предупредили об угрозе банкротств из-за санкций
Депутат бундестага Эрнст предупредил об угрозе волны банкротств в Германии из-за санкций