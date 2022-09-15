https://ria.ru/20220915/bankomaty-1816896925.html

НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России

НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России - РИА Новости, 15.09.2022

НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России

Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает инициативу производства банкоматов российскими компаниями, сообщил журналистам в четверг генеральный... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:00

2022-09-15T09:00

2022-09-15T09:00

россия

экономика

владимир комлев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает инициативу производства банкоматов российскими компаниями, сообщил журналистам в четверг генеральный директор НСПК Владимир Комлев."Мы знаем информацию о том, что ряд российских компаний предложили начать производство банкоматов в России. Мы, безусловно, такую инициативу поддерживаем. Мы понимаем, что это не очень простой процесс. Я думаю, что какой-то проблемы с парком банкоматов в России точно не ожидается", - сказал Комлев.По его словам, в настоящее время потребность в банкоматах как в устройстве выдачи наличных денег сокращается. Так, отметил он, в последние годы количество банкоматов от 200-300 тысяч штук на рынке сократилось до 100 тысяч."Это естественный процесс, это не вызвано никакими проблемами. Я не вижу здесь никаких проблемных точек", - подчеркнул Комлев.

https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир комлев