https://ria.ru/20220915/bankomaty-1816896925.html
НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России
НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России - РИА Новости, 15.09.2022
НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России
Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает инициативу производства банкоматов российскими компаниями, сообщил журналистам в четверг генеральный... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:00
2022-09-15T09:00
2022-09-15T09:00
россия
экономика
владимир комлев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает инициативу производства банкоматов российскими компаниями, сообщил журналистам в четверг генеральный директор НСПК Владимир Комлев."Мы знаем информацию о том, что ряд российских компаний предложили начать производство банкоматов в России. Мы, безусловно, такую инициативу поддерживаем. Мы понимаем, что это не очень простой процесс. Я думаю, что какой-то проблемы с парком банкоматов в России точно не ожидается", - сказал Комлев.По его словам, в настоящее время потребность в банкоматах как в устройстве выдачи наличных денег сокращается. Так, отметил он, в последние годы количество банкоматов от 200-300 тысяч штук на рынке сократилось до 100 тысяч."Это естественный процесс, это не вызвано никакими проблемами. Я не вижу здесь никаких проблемных точек", - подчеркнул Комлев.
https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир комлев
Россия, Экономика, Владимир Комлев
НСПК поддержала инициативу производства банкоматов в России
НСПК поддержала инициативу производства банкоматов российскими компаниями
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает инициативу производства банкоматов российскими компаниями, сообщил журналистам в четверг генеральный директор НСПК Владимир Комлев.
"Мы знаем информацию о том, что ряд российских компаний предложили начать производство банкоматов в России
. Мы, безусловно, такую инициативу поддерживаем. Мы понимаем, что это не очень простой процесс. Я думаю, что какой-то проблемы с парком банкоматов в России точно не ожидается", - сказал Комлев.
По его словам, в настоящее время потребность в банкоматах как в устройстве выдачи наличных денег сокращается. Так, отметил он, в последние годы количество банкоматов от 200-300 тысяч штук на рынке сократилось до 100 тысяч.
"Это естественный процесс, это не вызвано никакими проблемами. Я не вижу здесь никаких проблемных точек", - подчеркнул Комлев.