https://ria.ru/20220915/banki-1816909204.html

США примут меры против банков, подключившихся к системе "Мир", пишут СМИ

США примут меры против банков, подключившихся к системе "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

США примут меры против банков, подключившихся к системе "Мир", пишут СМИ

США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с российской платежной системой "Мир", пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:16

2022-09-15T10:16

2022-09-15T11:06

экономика

россия

турция

евросоюз

сша

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США пытаются давить на турецкие банки, поддерживающие работу с российской платежной системой "Мир", пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников.Издание отмечает, что сейчас карты "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала российской спецоперации на Украине. В США опасаются, что это сотрудничество позволит России "уклониться от западных санкций", и пытаются воздействовать на банки. Помимо этого, американские власти грозят мерами всем иностранным кредитным организациям, которые начнут работать с "Миром"."Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", — цитирует газета слова одного из чиновников.Кроме того, утверждает Financial Times, российско-турецким сотрудничеством в финансовой сфере обеспокоен и Евросоюз. По словам собеседников газеты, в октябре Брюссель планирует направить в Турцию делегацию, чтобы напрямую поднять этот вопрос.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, а международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из страны. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816813692.html

https://ria.ru/20220909/tailand-1815633807.html

https://ria.ru/20220907/karty-1815004816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, евросоюз, сша, санкции, санкции в отношении россии