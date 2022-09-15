https://ria.ru/20220915/aziya-1816872302.html

США хотят "отстыковать" Центральную Азию от России, заявили в USAID

США хотят "отстыковать" Центральную Азию от России, заявили в USAID - РИА Новости, 15.09.2022

США хотят "отстыковать" Центральную Азию от России, заявили в USAID

Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:11

2022-09-15T01:11

2022-09-15T09:30

центральная азия

россия

агентство по международному развитию сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.Агентство, по словам чиновницы, пытается содействовать "укреплению демократических институтов, продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека, развивать человеческий капитал, <...> поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в данном регионе.Она увидела серьезные последствия, которые имеет для центральноазиатских стран конфликт на Украине и антироссийские действия мирового сообщества. "Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах <...> от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", — сказала помощник директора агентства.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220523/delegatsiya-1790067894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/zakharova-1813324062.html

центральная азия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

центральная азия, россия, агентство по международному развитию сша, в мире