https://ria.ru/20220915/avtomatizatsiya-1817010478.html
Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства
Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства - РИА Новости, 15.09.2022
Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства
Группа компаний "Максима", включающая АО "МаксимаТелеком", приобрела долю 50% в капитале ООО "Технологии автоматизации производства" - компании-разработчике... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:15
2022-09-15T15:15
2022-09-15T16:26
"максима телеком"
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группа компаний "Максима", включающая АО "МаксимаТелеком", приобрела долю 50% в капитале ООО "Технологии автоматизации производства" - компании-разработчике отечественных автоматизированных систем управления производством, сообщает "Максима".Выход на рынок российских MES-систем (Manufacturing Execution System) соответствует стратегии группы компаний "Максима" по расширению портфеля промышленных решений и продуктов для цифрового производства. В частности, группа планирует сосредоточится на автоматизации производства дискретного типа, предприятий горнодобывающей отрасли и химической промышленности. Одним из ключевых приоритетов станут проекты по переходу промышленных заказчиков с зарубежных на отечественные программные комплексы и повышению эффективности производственных операций."Сделка с одним из ведущих российских разработчиков систем управления производством позволит нам укрепить позиции на рынке промышленной автоматизации и усилить компетенции по внедрению решений Индустрии 4.0. На фоне ухода зарубежных провайдеров MES-систем и приостановки ими сервисной поддержки мы видим многократно возросший спрос на отечественные платформы для планирования и управления производственными процессами", - отметил председатель совета директоров группы компаний "Максима" Сергей Асланян.По его словам, компания "Технологии автоматизации производства" обладает значительным опытом разработки MES-систем и их внедрению на крупнейших российских промышленных предприятиях. Благодаря сделке группа рассчитывает дополнить карту комплексных решений для промышленных заказчиков и предоставить им доступ к полному стеку решений по цифровизации производства с использованием лучших импортонезависимых разработок.В июле группа компаний "Максима" объявила о запуске отраслевой практики по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности. Группа предложила отраслевые масштабируемые решения для комплексной автоматизации управления предприятиями на базе отечественных ERP-платформ, в частности, российской "1С".
https://ria.ru/20220707/maksima-1800977254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"максима телеком", россия
"Максима Телеком", Россия
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группа компаний "Максима", включающая АО "МаксимаТелеком", приобрела долю 50% в капитале ООО "Технологии автоматизации производства" - компании-разработчике отечественных автоматизированных систем управления производством, сообщает "Максима".
Выход на рынок российских MES-систем (Manufacturing Execution System) соответствует стратегии группы компаний "Максима" по расширению портфеля промышленных решений и продуктов для цифрового производства. В частности, группа планирует сосредоточится на автоматизации производства дискретного типа, предприятий горнодобывающей отрасли и химической промышленности. Одним из ключевых приоритетов станут проекты по переходу промышленных заказчиков с зарубежных на отечественные программные комплексы и повышению эффективности производственных операций.
"Сделка с одним из ведущих российских разработчиков систем управления производством позволит нам укрепить позиции на рынке промышленной автоматизации и усилить компетенции по внедрению решений Индустрии 4.0. На фоне ухода зарубежных провайдеров MES-систем и приостановки ими сервисной поддержки мы видим многократно возросший спрос на отечественные платформы для планирования и управления производственными процессами", - отметил председатель совета директоров группы компаний "Максима" Сергей Асланян.
По его словам, компания "Технологии автоматизации производства" обладает значительным опытом разработки MES-систем и их внедрению на крупнейших российских промышленных предприятиях. Благодаря сделке группа рассчитывает дополнить карту комплексных решений для промышленных заказчиков и предоставить им доступ к полному стеку решений по цифровизации производства с использованием лучших импортонезависимых разработок.
"Сделка с лидирующей на рынке цифровизации группой компаний "Максима" позволит вывести наши разработки на новый уровень и предлагать их крупнейшим заказчикам в составе единого портфеля решений. За счет синергии компетенций с нашим партнером мы планируем развивать совместные проекты с использованием отечественных технологий и вывести на рынок адаптивные системы по сквозному планированию, контролю, учету и анализу производства", — заявил директор компании "Технологии автоматизации производства" Андрей Орлов, слова которого приводит пресс-служба группы.
В июле группа компаний "Максима" объявила о запуске отраслевой практики по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности. Группа предложила отраслевые масштабируемые решения для комплексной автоматизации управления предприятиями на базе отечественных ERP-платформ, в частности, российской "1С".