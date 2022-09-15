https://ria.ru/20220915/avtomatizatsiya-1817010478.html

Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства

Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства - РИА Новости, 15.09.2022

Группа компаний "Максима" вышла на рынок систем автоматизации производства

Группа компаний "Максима", включающая АО "МаксимаТелеком", приобрела долю 50% в капитале ООО "Технологии автоматизации производства" - компании-разработчике... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:15

2022-09-15T15:15

2022-09-15T16:26

"максима телеком"

россия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группа компаний "Максима", включающая АО "МаксимаТелеком", приобрела долю 50% в капитале ООО "Технологии автоматизации производства" - компании-разработчике отечественных автоматизированных систем управления производством, сообщает "Максима".Выход на рынок российских MES-систем (Manufacturing Execution System) соответствует стратегии группы компаний "Максима" по расширению портфеля промышленных решений и продуктов для цифрового производства. В частности, группа планирует сосредоточится на автоматизации производства дискретного типа, предприятий горнодобывающей отрасли и химической промышленности. Одним из ключевых приоритетов станут проекты по переходу промышленных заказчиков с зарубежных на отечественные программные комплексы и повышению эффективности производственных операций."Сделка с одним из ведущих российских разработчиков систем управления производством позволит нам укрепить позиции на рынке промышленной автоматизации и усилить компетенции по внедрению решений Индустрии 4.0. На фоне ухода зарубежных провайдеров MES-систем и приостановки ими сервисной поддержки мы видим многократно возросший спрос на отечественные платформы для планирования и управления производственными процессами", - отметил председатель совета директоров группы компаний "Максима" Сергей Асланян.По его словам, компания "Технологии автоматизации производства" обладает значительным опытом разработки MES-систем и их внедрению на крупнейших российских промышленных предприятиях. Благодаря сделке группа рассчитывает дополнить карту комплексных решений для промышленных заказчиков и предоставить им доступ к полному стеку решений по цифровизации производства с использованием лучших импортонезависимых разработок.В июле группа компаний "Максима" объявила о запуске отраслевой практики по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности. Группа предложила отраслевые масштабируемые решения для комплексной автоматизации управления предприятиями на базе отечественных ERP-платформ, в частности, российской "1С".

https://ria.ru/20220707/maksima-1800977254.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

"максима телеком", россия