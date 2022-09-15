https://ria.ru/20220915/aviasoobschenie-1816974405.html

В МИД прокомментировали решение Молдавии о запрете авиарейсов в Россию

В МИД прокомментировали решение Молдавии о запрете авиарейсов в Россию - РИА Новости, 15.09.2022

В МИД прокомментировали решение Молдавии о запрете авиарейсов в Россию

Решение Кишинева по авиасообщению с Россией политизировано и продиктовано внешними силами, оно ударит в первую очередь по гражданам Молдавии, заявила... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:33

2022-09-15T13:33

2022-09-15T13:33

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Решение Кишинева по авиасообщению с Россией политизировано и продиктовано внешними силами, оно ударит в первую очередь по гражданам Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации (ОГА), заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". До этого авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября."А что это как не навязывание политической воли вопреки экономической целесообразности и истинным пожеланиям собственных граждан. Где здесь демократия? Это диктат. Конечно, регулирование работы национальных авиакомпаний - это внутренне дело государство. Однако очевидно, что решение молдавских властей ударило в первую очередь по гражданам этой страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.В этой связи она указала, что свыше 220 тысяч жителей Молдавии имеют российское гражданство, а молдавская диаспора в России насчитывает около полумиллиона человек, отметив, что в Кишиневе не хотят думать о последствиях."Кому все это выгодно? Народу Молдавии? Конечно, нет. Народу России? Конечно, нет. Есть кто-то, кто является бенефициаром этой ситуации. Вызывает сожаление линия молдавского руководства на политизацию сугубо практических вопросов двустороннего сотрудничества в угоду внешним силам, которые стремятся навязать республике антироссийскую повестку в ущерб ее собственным гражданам", - добавила Захарова.В минувшее воскресенье авиакомпания Air Moldova сообщила, что прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введенным запретом ОГА. Перевозчик уточнил, что в дальнейшем свяжется с ОГА для решения сложившейся ситуации, а в случае нерешения данной проблемы Air Moldova оставляет за собой право обратиться в суд.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.

https://ria.ru/20220913/alzhir-1816492039.html

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html

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молдавия, россия, мария захарова, кишинев, туризм, новости - туризм