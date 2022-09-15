https://ria.ru/20220915/artyukhov-1816925133.html
Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи
Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи - РИА Новости, 15.09.2022
Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал применять в России лучшие мировые практики поддержки молодежи, сообщает... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:19
2022-09-15T11:19
2022-09-15T11:19
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
игорь левитин
россия
салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал применять в России лучшие мировые практики поддержки молодежи, сообщает пресс-служба губернатора региона.Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика". Это второе очное заседание комиссии в этом году, оно прошло в подмосковном Сенеже, первое состоялось в апреле в Салехарде. Заседание прошло под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – тогда проходил последний Госсовет по молодежной политике – до сегодняшних дней."Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики. Он разный, но во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание – нужно применять лучшие практики у нас в стране. Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Губернатор отметил, что для достижения значимых результатов нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям быть уверенными в своем будущем и возможностях самореализации внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выходить на категории молодежи, которые остались вне проектов и мер поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, органам, полномочиям в сфере молодежной политики.Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" представили результаты анализа содержания законодательства о молодежной политике и стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов страны. Сейчас существует разнородность нормативных правовых актов: 47 субъектов имеют детально проработанное законодательство, 27 – с кратко прописанными мерами в отдельных сферах, 11 субъектов не упоминают конкретных мер поддержки молодежи, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html
https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, игорь левитин, россия, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Игорь Левитин, Россия, Салехард
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал применять в России лучшие мировые практики поддержки молодежи, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика". Это второе очное заседание комиссии в этом году, оно прошло в подмосковном Сенеже, первое состоялось в апреле в Салехарде
. Заседание прошло под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина
и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – тогда проходил последний Госсовет по молодежной политике – до сегодняшних дней.
"Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики. Он разный, но во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание – нужно применять лучшие практики у нас в стране. Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор отметил, что для достижения значимых результатов нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям быть уверенными в своем будущем и возможностях самореализации внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выходить на категории молодежи, которые остались вне проектов и мер поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, органам, полномочиям в сфере молодежной политики.
Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" представили результаты анализа содержания законодательства о молодежной политике и стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов страны. Сейчас существует разнородность нормативных правовых актов: 47 субъектов имеют детально проработанное законодательство, 27 – с кратко прописанными мерами в отдельных сферах, 11 субъектов не упоминают конкретных мер поддержки молодежи, уточняет пресс-служба.