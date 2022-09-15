https://ria.ru/20220915/artyukhov-1816925133.html

Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи

Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи - РИА Новости, 15.09.2022

Глава ЯНАО призвал применять в России мировые практики поддержки молодежи

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал применять в России лучшие мировые практики поддержки молодежи, сообщает... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:19

2022-09-15T11:19

2022-09-15T11:19

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

игорь левитин

россия

салехард

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал применять в России лучшие мировые практики поддержки молодежи, сообщает пресс-служба губернатора региона.Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика". Это второе очное заседание комиссии в этом году, оно прошло в подмосковном Сенеже, первое состоялось в апреле в Салехарде. Заседание прошло под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Участники заседания обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей с 2009 года – тогда проходил последний Госсовет по молодежной политике – до сегодняшних дней."Рассмотрим международный опыт в сфере молодежной политики. Он разный, но во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание – нужно применять лучшие практики у нас в стране. Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Губернатор отметил, что для достижения значимых результатов нужны прорывные идеи, которые бы позволили молодым людям быть уверенными в своем будущем и возможностях самореализации внутри своей страны и региона. Для этого необходимо изучать международный опыт и брать его лучшие практики в работу, выходить на категории молодежи, которые остались вне проектов и мер поддержки, вырабатывать единые подходы к инфраструктуре, органам, полномочиям в сфере молодежной политики.Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" представили результаты анализа содержания законодательства о молодежной политике и стратегий социально-экономического развития всех 85 субъектов страны. Сейчас существует разнородность нормативных правовых актов: 47 субъектов имеют детально проработанное законодательство, 27 – с кратко прописанными мерами в отдельных сферах, 11 субъектов не упоминают конкретных мер поддержки молодежи, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html

https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html

россия

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, игорь левитин, россия, салехард