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Противники Пашиняна объявили акции неповиновения - РИА Новости, 15.09.2022
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Противники Пашиняна объявили акции неповиновения
Противники Пашиняна объявили акции неповиновения - РИА Новости, 15.09.2022
Противники Пашиняна объявили акции неповиновения
Организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:34
2022-09-15T21:29
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки."Завтра в 08:30 (07:30 мск) собираемся у здания правительства, начинаем акции гражданского неповиновения, блокируем здания правительства, парламента, прокуратуры, министерств. &lt;...&gt; Призываю также начать забастовку", — заявила одна из организаторов протестов Карин Тоноян.Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Манифестация прошла и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.Столкновения на границе Армении с Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс. К утру республики договорились о прекращении огня. В четверг в Армению вылетела передовая группа миссии ОДКБ, чтобы оценить обстановку в зоне конфликта и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220915/azerbaydzhan-1816944139.html
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в мире, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, одкб
В мире, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Азербайджан, ОДКБ
19:34 15.09.2022 (обновлено: 21:29 15.09.2022)
 
Противники Пашиняна объявили акции неповиновения

Противники Пашиняна предложили начать акции неповиновения в Ереване с утра пятницы

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания правительства Армении в Ереване
Участники акции протеста у здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Участники акции протеста у здания правительства Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки.
"Завтра в 08:30 (07:30 мск) собираемся у здания правительства, начинаем акции гражданского неповиновения, блокируем здания правительства, парламента, прокуратуры, министерств. <...> Призываю также начать забастовку", — заявила одна из организаторов протестов Карин Тоноян.
Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
Манифестация прошла и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.
Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.
Столкновения на границе Армении с Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс. К утру республики договорились о прекращении огня.
В четверг в Армению вылетела передовая группа миссии ОДКБ, чтобы оценить обстановку в зоне конфликта и выработать предложения по деэскалации напряженности.

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В миреНикол ПашинянАрменияЕреванАзербайджанОДКБ
 
 
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