https://ria.ru/20220915/armeniya-1817107588.html

Противники Пашиняна объявили акции неповиновения

Противники Пашиняна объявили акции неповиновения - РИА Новости, 15.09.2022

Противники Пашиняна объявили акции неповиновения

Организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:34

2022-09-15T19:34

2022-09-15T21:29

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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки."Завтра в 08:30 (07:30 мск) собираемся у здания правительства, начинаем акции гражданского неповиновения, блокируем здания правительства, парламента, прокуратуры, министерств. <...> Призываю также начать забастовку", — заявила одна из организаторов протестов Карин Тоноян.Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Манифестация прошла и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.Столкновения на границе Армении с Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс. К утру республики договорились о прекращении огня. В четверг в Армению вылетела передовая группа миссии ОДКБ, чтобы оценить обстановку в зоне конфликта и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220915/azerbaydzhan-1816944139.html

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816854249.html

https://ria.ru/20220915/politika-1816808125.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, одкб