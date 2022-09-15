https://ria.ru/20220915/armeniya-1816900539.html
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента - РИА Новости, 15.09.2022
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в ожидании акций протеста сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:30
2022-09-15T09:30
2022-09-15T10:32
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в ожидании акций протеста сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция перекрыла улицу Демирчяна, где находится служебный вход в парламент.Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Митинг прошел и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.
https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html
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в мире, армения, никол пашинян, ереван, азербайджан
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван, Азербайджан
09:30 15.09.2022 (обновлено: 10:32 15.09.2022)
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента
Полиция Армении выставила оцепление у здания местного парламента в ожидании акций протеста