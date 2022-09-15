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Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента - РИА Новости, 15.09.2022
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Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента - РИА Новости, 15.09.2022
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в ожидании акций протеста сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:30
2022-09-15T10:32
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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в ожидании акций протеста сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция перекрыла улицу Демирчяна, где находится служебный вход в парламент.Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Митинг прошел и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.
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в мире, армения, никол пашинян, ереван, азербайджан
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван, Азербайджан
09:30 15.09.2022 (обновлено: 10:32 15.09.2022)
 
Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента

Полиция Армении выставила оцепление у здания местного парламента в ожидании акций протеста

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в ожидании акций протеста сторонников оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Полиция перекрыла улицу Демирчяна, где находится служебный вход в парламент.
Накануне митингующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, у здания парламента. Они потребовали от депутатов начать процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Для его отстранения оппозиции, располагающей 35 мандатами, не хватает еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
Митинг прошел и у здания правительства. Участники акции утверждали, что премьер собирается пойти на уступки Азербайджану.
Ранее в тот же день Пашинян заявил в парламенте, что готов принять тяжелые решения ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.

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