https://ria.ru/20220915/afganistan-1816879574.html

В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом

В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом - РИА Новости, 15.09.2022

В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом

Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:46

2022-09-15T04:46

2022-09-15T08:32

в мире

афганистан

шос

саммит шос в самарканде

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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению условий мирной жизни в Афганистане, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи. Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.Она отметила, что "ШОС, как организация, прежде всего выступает за формирование репрезентативного и инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех этнополитических сил и готова участвовать в усилиях по обеспечению условий для мирной жизни населения этой страны".Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220912/afganistan-1816269842.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан, шос, саммит шос в самарканде