04:46 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом
Постпред России Степкина: cитуация в Афганистане остается важным вопросом для стран ШОС
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганистан
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганистан. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению условий мирной жизни в Афганистане, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.
Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи. Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.
"Террористическая угроза в Афганистане подпитывается деградирующей социально-экономической обстановкой. Западная коалиция оставила государство в плачевном состоянии, и ничего не хочет делать по выправлению этой ситуации, перекладывая это все на плечи гипотетического международного сообщества. Неурегулированность ситуации в Афганистане отражается и на соседях этой страны. Поэтому вопрос этот для ШОС, для государств-членов ШОС важный, будет рассматриваться лидерами", - заявила Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде.
Она отметила, что "ШОС, как организация, прежде всего выступает за формирование репрезентативного и инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех этнополитических сил и готова участвовать в усилиях по обеспечению условий для мирной жизни населения этой страны".
Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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