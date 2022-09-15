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В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом - РИА Новости, 15.09.2022
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В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом
В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом - РИА Новости, 15.09.2022
В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом
Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:46
2022-09-15T08:32
в мире
афганистан
шос
саммит шос в самарканде
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению условий мирной жизни в Афганистане, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи. Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.Она отметила, что "ШОС, как организация, прежде всего выступает за формирование репрезентативного и инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех этнополитических сил и готова участвовать в усилиях по обеспечению условий для мирной жизни населения этой страны".Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220912/afganistan-1816269842.html
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в мире, афганистан, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Афганистан, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
04:46 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
 
В ШОС заявили, что ситуация в Афганистане остается важным вопросом

Постпред России Степкина: cитуация в Афганистане остается важным вопросом для стран ШОС

© AP Photo / Petros GiannakourisАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Афганистан. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается важным вопросом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организация готова участвовать в усилиях по обеспечению условий мирной жизни в Афганистане, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.
Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи. Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.
"Террористическая угроза в Афганистане подпитывается деградирующей социально-экономической обстановкой. Западная коалиция оставила государство в плачевном состоянии, и ничего не хочет делать по выправлению этой ситуации, перекладывая это все на плечи гипотетического международного сообщества. Неурегулированность ситуации в Афганистане отражается и на соседях этой страны. Поэтому вопрос этот для ШОС, для государств-членов ШОС важный, будет рассматриваться лидерами", - заявила Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде.
Она отметила, что "ШОС, как организация, прежде всего выступает за формирование репрезентативного и инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех этнополитических сил и готова участвовать в усилиях по обеспечению условий для мирной жизни населения этой страны".
Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:32
Мирзиеев: ШОС может выработать новую повестку для развития Афганистана
 
В миреАфганистанШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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