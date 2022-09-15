Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану
Посольство России в Вашингтоне осудило решение США создать фонд помощи Афганистану
© AP Photo / Hussein MallaКабул
© AP Photo / Hussein Malla
Кабул. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Решение США создать фонд из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося у власти движения "Талибан"*, нарушает нормы международного права и суверенитет зарубежного государства, заявило российское посольство в Вашингтоне.
"Считаем этот шаг противоречащим нормам международного права и нарушающим суверенитет зарубежного государства. Народ Афганистана имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами, без вмешательства иностранных "контроллеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В российском диппредставительстве также отметили, что решение американских властей лишь усугубит "бедственное положение населения азиатской страны" и принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правозащитных организаций, а также видных экономистов.
В среду госдепартамент США объявил о создании в швейцарской Женеве фонда, в который переведут 3,5 миллиарда долларов из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося там у власти движения "Талибан"*.
Фонд возложит на себя в том числе функции центрального банка, будет выплачивать задолженности Афганистана другим странам и финансовым институтам и проводить афганские платежи, такие как, например, за электроэнергию, при условии, что эти средства не будут идти "Талибану"*. Фонд не будет заниматься выплатой зарплат государственных служащих и гуманитарной помощью.
В феврале президент Джо Байден подписал указ о блокировке активов центрального банка Афганистана, хранящихся в США. Половину из семи миллиардов долларов предполагается в будущем задействовать на гуманитарные нужды афганского народа. Оставшиеся 3,5 миллиарда предполагалось передать для компенсации семьям жертв терактов, включая события 11 сентября 2001 года.
Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность