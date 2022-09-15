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Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану - РИА Новости, 15.09.2022
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Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану
Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану - РИА Новости, 15.09.2022
Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану
Решение США создать фонд из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося у власти движения "Талибан"*,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:19
2022-09-15T04:19
в мире
афганистан
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Решение США создать фонд из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося у власти движения "Талибан"*, нарушает нормы международного права и суверенитет зарубежного государства, заявило российское посольство в Вашингтоне.В российском диппредставительстве также отметили, что решение американских властей лишь усугубит "бедственное положение населения азиатской страны" и принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правозащитных организаций, а также видных экономистов.В среду госдепартамент США объявил о создании в швейцарской Женеве фонда, в который переведут 3,5 миллиарда долларов из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося там у власти движения "Талибан"*.Фонд возложит на себя в том числе функции центрального банка, будет выплачивать задолженности Афганистана другим странам и финансовым институтам и проводить афганские платежи, такие как, например, за электроэнергию, при условии, что эти средства не будут идти "Талибану"*. Фонд не будет заниматься выплатой зарплат государственных служащих и гуманитарной помощью.В феврале президент Джо Байден подписал указ о блокировке активов центрального банка Афганистана, хранящихся в США. Половину из семи миллиардов долларов предполагается в будущем задействовать на гуманитарные нужды афганского народа. Оставшиеся 3,5 миллиарда предполагалось передать для компенсации семьям жертв терактов, включая события 11 сентября 2001 года.Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, сша, россия
В мире, Афганистан, США, Россия
04:19 15.09.2022
 
Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану

Посольство России в Вашингтоне осудило решение США создать фонд помощи Афганистану

© AP Photo / Hussein MallaКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Кабул. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Решение США создать фонд из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося у власти движения "Талибан"*, нарушает нормы международного права и суверенитет зарубежного государства, заявило российское посольство в Вашингтоне.
"Считаем этот шаг противоречащим нормам международного права и нарушающим суверенитет зарубежного государства. Народ Афганистана имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему средствами, без вмешательства иностранных "контроллеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В российском диппредставительстве также отметили, что решение американских властей лишь усугубит "бедственное положение населения азиатской страны" и принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правозащитных организаций, а также видных экономистов.
В среду госдепартамент США объявил о создании в швейцарской Женеве фонда, в который переведут 3,5 миллиарда долларов из замороженных финансовых средств Афганистана, чтобы передавать их на нужды страны в обход находящегося там у власти движения "Талибан"*.
Фонд возложит на себя в том числе функции центрального банка, будет выплачивать задолженности Афганистана другим странам и финансовым институтам и проводить афганские платежи, такие как, например, за электроэнергию, при условии, что эти средства не будут идти "Талибану"*. Фонд не будет заниматься выплатой зарплат государственных служащих и гуманитарной помощью.
В феврале президент Джо Байден подписал указ о блокировке активов центрального банка Афганистана, хранящихся в США. Половину из семи миллиардов долларов предполагается в будущем задействовать на гуманитарные нужды афганского народа. Оставшиеся 3,5 миллиарда предполагалось передать для компенсации семьям жертв терактов, включая события 11 сентября 2001 года.
Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Американские военные на КПП аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана
 
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