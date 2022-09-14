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Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России - РИА Новости, 14.09.2022
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Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России
Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России - РИА Новости, 14.09.2022
Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН коснуться вопроса экспорта российского продовольствия и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:15
2022-09-14T19:57
экономика
россия
оон
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
в мире
продукты
продовольствие
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН коснуться вопроса экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки."Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
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экономика, россия, оон, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, в мире, продукты, продовольствие
Экономика, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Продукты, Продовольствие
19:15 14.09.2022 (обновлено: 19:57 14.09.2022)
 
Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России

Генсек ООН Гутерреш расскажет на Генассамблее об экспорте продуктов и удобрений из России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН коснуться вопроса экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
"Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.

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