https://ria.ru/20220914/zerno-1816824821.html

Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России

Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России - РИА Новости, 14.09.2022

Генсек ООН затронет на Генассамблее проблему экспорта продуктов из России

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН коснуться вопроса экспорта российского продовольствия и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:15

2022-09-14T19:15

2022-09-14T19:57

экономика

россия

оон

антониу гутерреш

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продукты

продовольствие

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ООН, 14 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН коснуться вопроса экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки."Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Некоторый экспорт российского продовольствия и удобрений присутствует, но он меньше, чем мы хотели бы. И это та сфера, о которой я говорил и буду говорить в ходе общих прений", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220914/zerno-1816785247.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, оон, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, в мире, продукты, продовольствие