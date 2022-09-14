https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html

Моор поздравил тюменских аграриев с намолотом миллиона тонн зерна

Моор поздравил тюменских аграриев с намолотом миллиона тонн зерна - РИА Новости, 14.09.2022

Моор поздравил тюменских аграриев с намолотом миллиона тонн зерна

Сельхозпроизводители Тюменской области собрали урожай зерновых с половины полей, валовой сбор превысил 1 миллион тонн зерна, губернатор Тюменской области... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:33

2022-09-14T16:33

2022-09-14T16:33

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg

ТЮМЕНЬ, 14 сен – РИА Новости. Сельхозпроизводители Тюменской области собрали урожай зерновых с половины полей, валовой сбор превысил 1 миллион тонн зерна, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал этот результат впечатляющим.В целом регионы Уральского федерального округа намолотили 4,4 миллиона тонн зерна."Есть миллион! Столько тонн зерна уже намолотили аграрии Тюменской области. Учитывая, что предстоит убрать еще около 50% площадей, это впечатляющий результат. Он дает уверенность в том, что предприятия будут обеспечены необходимым сырьем, а животные - кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим аграриям удалось достичь рекордных в постсоветский период показателей по урожайности и валовому сбору зерна. Окончательные итоги покажут, удастся ли эти показатели превзойти", – сообщил Александр Моор.Губернатор отметил, что "результат достигнут благодаря силе характера, профессионализму, самоотдаче и трудолюбию, постоянному поиску и внедрению новых, прогрессивных технологий и практик", и поблагодарил аграриев за "упорный ежедневный труд, любовь к родной земле и выбранному делу, за веру в будущее агропромышленного комплекса".В 2021 году весь урожай зерновых и зернобобовых культур составил 1 миллион 129 тысяч тонн в весе после доработки. В 2011 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) превысил 1 миллион 919 тысяч тонн, следует из опубликованной ранее на портале регионального правительства информации.

https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html

https://realty.ria.ru/20220912/wildberries-1816286918.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр моор, тюменская область, россия