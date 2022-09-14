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Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН
Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 14.09.2022
Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН
Россия не поддержит инициативу Киева дать Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня посредством записанного заранее... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:46
2022-09-14T21:46
2022-09-14T21:46
в мире
владимир зеленский
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ООН, 14 сен - РИА Новости. Россия не поддержит инициативу Киева дать Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня посредством записанного заранее видеообращения - это нарушение правил, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. Ранее источники сообщили РИА Новости, что Украина может попросить, чтобы на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи разрешили показать видеообращение Зеленского, тогда как в этом году мероприятие предполагает только очное участие. Как говорил собеседник агентства, инициатива должна быть представлена во вторник или среду с тем, чтобы решение по ней принималось в пятницу."Конечно, мы не поддерживаем это решение", - добавил он.
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в мире, владимир зеленский, василий небензя, россия, украина, генеральная ассамблея оон
В мире, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН
Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН
Небензя: Россия не поддержит инициативу Киева с видеообращением Зеленского на ГА ООН