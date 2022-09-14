https://ria.ru/20220914/zelenskiy-1816854058.html

Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН

Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 14.09.2022

Небензя: Россия не поддержит идею с видеообращением Зеленского на ГА ООН

Россия не поддержит инициативу Киева дать Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня посредством записанного заранее... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:46

2022-09-14T21:46

2022-09-14T21:46

в мире

владимир зеленский

василий небензя

россия

украина

генеральная ассамблея оон

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ООН, 14 сен - РИА Новости. Россия не поддержит инициативу Киева дать Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня посредством записанного заранее видеообращения - это нарушение правил, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. Ранее источники сообщили РИА Новости, что Украина может попросить, чтобы на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи разрешили показать видеообращение Зеленского, тогда как в этом году мероприятие предполагает только очное участие. Как говорил собеседник агентства, инициатива должна быть представлена во вторник или среду с тем, чтобы решение по ней принималось в пятницу."Конечно, мы не поддерживаем это решение", - добавил он.

https://ria.ru/20220914/vizy-1816853233.html

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