https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816671017.html

В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов

В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 14.09.2022

В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов

В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:26

2022-09-14T11:26

2022-09-14T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220818/prava-1810491739.html

запорожская область

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр