https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816671017.html
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 14.09.2022
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов
В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:26
2022-09-14T11:26
2022-09-14T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/prava-1810491739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов
Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил о выдаче более 15 тысяч российских паспортов