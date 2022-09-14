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В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816671017.html
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов - РИА Новости, 14.09.2022
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов
В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:26
2022-09-14T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:26 14.09.2022
 
В Запорожской области выдали более 15 тысяч российских паспортов

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил о выдаче более 15 тысяч российских паспортов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Паспорта выдаются в штатном режиме. Порядка 15 тысяч у нас уже выдано", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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