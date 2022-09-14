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Запорожская ВГА готова к любому развитию событий на линии фронта - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816665852.html
Запорожская ВГА готова к любому развитию событий на линии фронта
Запорожская ВГА готова к любому развитию событий на линии фронта - РИА Новости, 14.09.2022
Запорожская ВГА готова к любому развитию событий на линии фронта
Запорожская область готова к развитию любых событий на линии фронта, все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:08
2022-09-14T11:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Запорожская область готова к развитию любых событий на линии фронта, все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777."Мы готовы всегда к любым событиям. Вооруженные силы Российской Федерации в лице командующих соответствующих подразделений заверяют, что у нас нет никаких серьезных опасностей. Все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что сегодня все находятся на своих рабочих местах, никто никуда эвакуироваться не собирается."Я не вижу сегодня больших опасностей, которые моги бы угрожать, как это было, к сожалению, в Харьковской области. У нас ситуация совсем другая", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, в мире, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:08 14.09.2022 (обновлено: 11:23 14.09.2022)
 
Запорожская ВГА готова к любому развитию событий на линии фронта

Глава Запорожской ВГА Балицкий: регион готов к любому развитию событий на линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Автомобили в районе КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Запорожская область готова к развитию любых событий на линии фронта, все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777.
"Мы готовы всегда к любым событиям. Вооруженные силы Российской Федерации в лице командующих соответствующих подразделений заверяют, что у нас нет никаких серьезных опасностей. Все участки, которые необходимо перекрыть, заминированы", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что сегодня все находятся на своих рабочих местах, никто никуда эвакуироваться не собирается.
"Я не вижу сегодня больших опасностей, которые моги бы угрожать, как это было, к сожалению, в Харьковской области. У нас ситуация совсем другая", - подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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