https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816642694.html

В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта - РИА Новости, 14.09.2022

В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:27

2022-09-14T09:27

2022-09-14T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"."Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много, <…> здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", "Ураган", — сказал он.По его словам, среди наемников на линии боевого соприкосновения присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.Как сообщил ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, расположенный близ Запорожской АЭС город готовится к потенциальным "мероприятиям" украинских войск, которые концентрируются на противоположном берегу Днепра.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816591931.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье