09:27 14.09.2022 (обновлено: 16:21 14.09.2022)
В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта
Член ГСА Запорожья Рогов заявил о большой концентрации украинских войск на линии фронта
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много, <…> здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", "Ураган", — сказал он.
По его словам, среди наемников на линии боевого соприкосновения присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
Как сообщил ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, расположенный близ Запорожской АЭС город готовится к потенциальным "мероприятиям" украинских войск, которые концентрируются на противоположном берегу Днепра.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.