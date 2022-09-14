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В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816642694.html
В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта
В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта - РИА Новости, 14.09.2022
В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта
ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:27
2022-09-14T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"."Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много, &lt;…&gt; здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", "Ураган", — сказал он.По его словам, среди наемников на линии боевого соприкосновения присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.Как сообщил ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, расположенный близ Запорожской АЭС город готовится к потенциальным "мероприятиям" украинских войск, которые концентрируются на противоположном берегу Днепра.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816591931.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье
09:27 14.09.2022 (обновлено: 16:21 14.09.2022)
 
В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

Член ГСА Запорожья Рогов заявил о большой концентрации украинских войск на линии фронта

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много, <…> здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", "Ураган", — сказал он.
По его словам, среди наемников на линии боевого соприкосновения присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
Как сообщил ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, расположенный близ Запорожской АЭС город готовится к потенциальным "мероприятиям" украинских войск, которые концентрируются на противоположном берегу Днепра.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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