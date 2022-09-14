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В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816623953.html
В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск
В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск - РИА Новости, 14.09.2022
В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск
В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:05
2022-09-14T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
херсонская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее стало известно, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/razvedka-1816611860.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожье, херсонская область , владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Херсонская область , Владимир Рогов
04:05 14.09.2022 (обновлено: 04:39 14.09.2022)
 
В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск

Член ГСА Рогов: в Запорожье, на фоне концентрации украинских войск, усилили линию обороны

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийский военнослужащий на улице Мелитополя
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.
"Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеХерсонская областьВладимир Рогов
 
 
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